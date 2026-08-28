L'allarme del climatologo: "Il caldo anomalo cambia il calcio, andranno ripensati i calendari"
Il calcio come lo conosciamo è a rischio. In questo caso non è colpa di Infantino, ma del cambiamento climatico. Dopo gli stadi con l’aria condizionata al Mondiale americano, lo spostamento di sede del Psg per l’esordio in campionato contro il Rennes, lo scorso weekend, a causa dell’inagibilità del campo per le temperature estreme ha scatenato un dibattito in Francia: è ancora possibile giocare all’aria aperta? In questo caso sarebbe stata tutta colpa di un fungo parassita e soprattutto dei picchi di canicola che hanno fatto salire le temperature a Parigi fino a quaranta gradi. Le ondate di caldo, amplificate dalla calura emessa dal cemento, hanno peggiorato ulteriormente il prato dell’impianto, tanto che secondo la Lega francese non si poteva garantire la sicurezza dei giocatori.
L'allarme clima e il calcio: la parola dell'esperto
«Non si tratta di un episodio isolato ma un trend rispetto al quale dovremmo fare i conti in futuro - spiega Giulio Betti, meteorologo e climatologo presso il CNR e il Consorzio LaMMa -. Un conto è avere un’estate calda, un altro avere una continuità di estati calde in cui proliferano specie aliene, come questi funghi che sono favoriti dalla siccità, a discapito di quelle autoctone. Neppure le persone sono immuni al cambiamento climatico, basti pensare a quanto successo negli Stati Uniti durante i Mondiali, quando un caldo estremamente umido ha condizionato anche la prestazione sportiva».
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