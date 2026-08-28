Sorteggio Europa League e Conference diretta: scopri le avversarie di Juve, Milan e Atalanta LIVE

Dopo il sorteggio della fase campionato della Champions League, che è andato in scena ieri - 'disegnando' incroci romantici per Inter, Napoli, Roma e Como - oggi (venerdì 28 agosto, ore 13 al Grimaldi Forum nel Principato di Monaco) è la volta dell'Europa League e della Conference con Juve, Milan che aspettano di conoscere le rispettive avversarie nella seconda competizione Uefa e l'Atalanta che scoprirà il suo cammino nella terza (alla quale si è qualificata superando l'Hapeol Tel Aviv nei preliminari). Segui la diretta del sorteggio con aggiornamenti in tempo reale.

13:01 Presenti al sorteggio Chiellini (Juve) e Massaro (Milan) A rappresentare i due club italiani a Montecarlo ci saranno Giorgio Chiellini, chief club affairs officer della Juventus, e Daniele Massaro, brand ambassador ufficiale del Milan. 12:55 Europa League: il cammino di Roma e Bologna nella passata edizione Se quest'anno toccherà a Juve e Milan rappresentare i colori dell'Italia in Europa League, l'anno scorso ai nastri di partenza c'erano Roma e Bologna. Dopo aver chiuso la fase campionato all'ottavo posto, i giallorossi sono stati poi eliminati agli ottavi del Bologna (decimo e poi vittorioso ai playoff contro i norvegesi del Brann), a sua volta uscito ai quarti contro l'Aston Villa (che ha poi alzato la coppa).

12:45 Scamacca gol, è di nuovo EuroDea: Sarri maestro dei cambi Atalanta In rete al secondo pallone giocato dopo avere sostituito Krstovic, l'azzurro Scamacca ha portato l'Atalanta di Sarri in Conference League, nono torneo europeo nelle ultime dieci stagioni. Decisive le mosse dell'allenatore nella ripresa… LEGGI IL COMMENTO 12:33 Europa League, chi ha vinto l'ultima fase campionato A vincere la fase campionato di Europa League della passata stagione furono i francesi del Lione, primi davanti all'Aston Villa (che ha poi alzato la coppa battendo in finale il Friburgo settimo classificato). La Roma chiuse il maxi girone all'ottavo posto (qualificandosi direttamente agli ottavi), mentre il Bologna si piazzò decimo (staccando il pass per i playoff).