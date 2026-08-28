Sorteggio Europa League e Conference diretta: scopri le avversarie di Juve, Milan e Atalanta LIVE

13:01
Presenti al sorteggio Chiellini (Juve) e Massaro (Milan)
A rappresentare i due club italiani a Montecarlo ci saranno Giorgio Chiellini, chief club affairs officer della Juventus, e Daniele Massaro, brand ambassador ufficiale del Milan.
12:55
Europa League: il cammino di Roma e Bologna nella passata edizione
Se quest'anno toccherà a Juve e Milan rappresentare i colori dell'Italia in Europa League, l'anno scorso ai nastri di partenza c'erano Roma e Bologna. Dopo aver chiuso la fase campionato all'ottavo posto, i giallorossi sono stati poi eliminati agli ottavi del Bologna (decimo e poi vittorioso ai playoff contro i norvegesi del Brann), a sua volta uscito ai quarti contro l'Aston Villa (che ha poi alzato la coppa).
12:45
Scamacca gol, è di nuovo EuroDea: Sarri maestro dei cambi Atalanta
In rete al secondo pallone giocato dopo avere sostituito Krstovic, l'azzurro Scamacca ha portato l'Atalanta di Sarri in Conference League, nono torneo europeo nelle ultime dieci stagioni. Decisive le mosse dell'allenatore nella ripresa… LEGGI IL COMMENTO
12:33
Europa League, chi ha vinto l'ultima fase campionato
A vincere la fase campionato di Europa League della passata stagione furono i francesi del Lione, primi davanti all'Aston Villa (che ha poi alzato la coppa battendo in finale il Friburgo settimo classificato). La Roma chiuse il maxi girone all'ottavo posto (qualificandosi direttamente agli ottavi), mentre il Bologna si piazzò decimo (staccando il pass per i playoff).
12:19
Le date dell'Europa League: quando si gioca
Queste le date dell'Europa League, dalla fase campionato a quella con gli scontri a eliminazione diretta:
Giornata 1: 16/17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027
Playoff: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi: 11 e 18 marzo 2027
Quarti: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale: 26 maggio 2027
12:08
Europa League: chi è la squadra detentrice
La passata edizione dell'Europa League è stata vinta dagli inglesi dell'Aston Villa, che sotto la guida di Unai Emery ha trionfato battendo 3-0 i tedeschi del Friburgo nella finale andata in scena al Besiktas Park di Istanbul.
11:55
Il Besiktas di Italiano perde ma si qualifica per l'Europa League
Qualificazione all'Europa League con il brivido per Vincenzo Italiano, che ha perso 1-0 il Kauno Zalgiris ma ha staccato il pass grazie al 3-0 dell'andata e sarà al via della League Phase con Milan e Juve.
11:42
Europa League e Conference, tutte le fasce del sorteggio
Il Milan di Ruben Amorim e la Juve di Luciano partono in prima fascia e tra le favorite in Europa League, così come l'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League.
11:31
Sorteggio Europa League: come funziona e dove vederlo in tv
Il Milan di Ruben Amorim e la Juve di Luciano Spalletti aspettano il sorteggio della fase campionato di Europa League, che sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI
Grimaldi Forum, Principato di Monaco