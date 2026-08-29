Paolo Vanoli esclusivo: dalle 13 l'intervista al Corriere dello Sport
Il tecnico che ha condotto la Fiorentina a una storica salvezza si racconta al direttore Ivan Zazzaroni: il video integrale sul nostro canale YouTube
Oggi dalle 13 sul nostro canale Youtube è disponibile l’intervista del nostro direttore, Ivan Zazzaroni, a Paolo Vanoli, ex allenatore della Fiorentina. L’addio a Firenze, Kean, Fagioli, Paratici, Commisso, i cinque anni con Conte, Fabregas, il Chelsea, Pedro… tra amore, orgoglio, impresa e amarezza, un racconto da non perdere.
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