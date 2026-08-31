Messi si ritira dalla nazionale argentina, è la fine di un'era: l'annuncio sui social

Lionel Messi ha preso la sua decisione: non giocherà più con la nazionale argentina . La sua ultima partita con l'Albiceleste resterà la finale persa al Mondiale negli Stati Uniti contro la Spagna. Dopo il primo ritiro dalla nazionale del 2016 in seguito alla delusione nella finale di Copa America e le tantissime critiche ricevute, stavolta Messi si ritira per davvero, e lo fa con tutt'altra storia alle sue spalle. Da quella finale contro il Cile ha alzato due volte la Copa America e ha riportato l'Argentina sul tetto del mondo vincendo il Mondiale nel 2022. "La tercera" porterà per sempre il suo nome, come quello di Maradona sulla Coppa del 1986 e quello di Kempes su quella del 1978. L'ex Barcellona ha scritto una lettera sui social per annunciare la sua decisione. Alla fine della lettera, ci ha tenuto a specificare che l'ha scritta due giorni dopo la finale persa e che, dopo la scomparsa del padre Jorge , si è convinto ancora più di prima. Messi ha scritto: "Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il ​​mio ritiro dalla Nazionale… È stata una decisione che mi ha ferito profondamente, e continua a farlo, ma capisco che sia il momento giusto. Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio".

Messi si ritira dall'Argentina: "Non ho più nulla da dare"

La lettera inevitabilmente ha quel velo di nostalgia che rende tutto più impattante: "Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amato e amerò per sempre la Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare, e inoltre ci sono dei giovani talenti che stanno crescendo e che meritano di essere qui. Grazie per tutto l'amore e il supporto che mi avete dimostrato in questi 20 anni. Mi mancherà sentirvi tutti dall'interno. Ora sarò uno di voi, a fare il tifo e a sostenervi da bordo campo (nella buona e nella cattiva sorte, ancora di più)".

"Porto con me ricordi indimenticabili. Grazie Dio per avermi reso argentino"

Messi conclude: "Grazie alla mia famiglia per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo bellissimo ma difficile percorso. Grazie a ogni singolo allenatore, compagno di squadra e dirigente con cui ho avuto il privilegio di condividere questa esperienza. Porto con me ricordi e momenti indimenticabili. Me ne vado con la serenità e l'orgoglio di aver regalato a voi, insieme ai miei compagni di squadra, momenti davvero da sogno. È stato incredibile vivere tutto questo con voi. Vi voglio bene! Grazie, Dio, per avermi reso argentino. Forza Argentina!".