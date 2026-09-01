Il Napoli perde McTominay fino alla sosta nazionali: sarà operato per un'aritmia benigna

Il centrocampista del Napoli si deve fermare per un problema al cuore: i dettagli 

1 min

Pubblicato il 01.09.2026, 13:45 (Aggiornato il 01.09.2026, 14:59)

napoliMcTominay

Brutte notizie per il Napoli: McTominay sarà operato per un'aritmia benigna e quindi sarà indisponibile fino alla sosta per le nazionali. Allegri perde uno dei punti di forza della sua squadra. Lo scozzese non sarà a disposizione fino a ottobre, quando ripartirà il campionato. McTominay, dunque, salterà le partite di Serie A contro Inter, Bologna e Fiorentina, ma anche il primo match della fase campionato di Champions League contro l'Arsenal di Calafiori. Sulla carta tornerà tra i convocati il 10 ottobre per Napoli-Frosinone, gara in agenda al Maradona. 

Pagelle Napoli-Como: Olivera shock, McTominay spento. Tutti i voti degli azzurri
Guarda la gallery

McTominay, il bollettino medico del Napoli

"In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali", si legge sul sito ufficiale del Napoli. 

 

Tutte le news
Calcio

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS