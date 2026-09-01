Il Napoli perde McTominay fino alla sosta nazionali: sarà operato per un'aritmia benigna

Brutte notizie per il Napoli: McTominay sarà operato per un'aritmia benigna e quindi sarà indisponibile fino alla sosta per le nazionali. Allegri perde uno dei punti di forza della sua squadra. Lo scozzese non sarà a disposizione fino a ottobre, quando ripartirà il campionato. McTominay, dunque, salterà le partite di Serie A contro Inter, Bologna e Fiorentina, ma anche il primo match della fase campionato di Champions League contro l'Arsenal di Calafiori. Sulla carta tornerà tra i convocati il 10 ottobre per Napoli-Frosinone, gara in agenda al Maradona.