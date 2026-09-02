Liste Uefa Champions, Europa e Conference: le scelte di Roma, Napoli, Inter, Como, Juve, Milan e Atalanta

Roma, Napoli, Inter, Como, Juve, Milan e Atalanta, impegnate nelle coppe europee, hanno presentato ufficialmente le liste Uefa. In ogni lista devono essere presenti 4 giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile e 4 cresciuti nel vivaio della federazione. Nella lista B invece figurano i giocatori nati dopo il 1° gennaio 2005. Eccole tutte di seguito insieme ai nomi tagliati.