Liste Uefa Champions, Europa e Conference: le scelte di Roma, Napoli, Inter, Como, Juve, Milan e Atalanta
Roma, Napoli, Inter, Como, Juve, Milan e Atalanta, impegnate nelle coppe europee, hanno presentato ufficialmente le liste Uefa. In ogni lista devono essere presenti 4 giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile e 4 cresciuti nel vivaio della federazione. Nella lista B invece figurano i giocatori nati dopo il 1° gennaio 2005. Eccole tutte di seguito insieme ai nomi tagliati.
La lista Uefa del Napoli
Tagliati Giovane, Buongiorno e Marianucci, ecco la lista del Napoli.
Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic.
Difensori: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Marin, Olivera, Rrhamani, Spinazzola.
Centrocampisti: De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay, Politano, Vergara, Anguissa.
Attaccanti: Neres, Alisson, Hojlund, Lang, Lucca.
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