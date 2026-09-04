Orsato, c’è l’aiuto da casa: il TFN riammette Abisso

Daniele Orsato e la sua «linea alta» (vediamo dove andiamo a finire) avranno un arbitro in più , in barba al tentativo di ridurre - di numero - la CAN per aumentarne la qualità. Ma stavolta la colpa non è dei protagonisti, ma di una norma che - pare - è stata scritta male. Malissimo. Dunque, partiamo dalla fine: ieri Rosario Abisso , arbitro da anni (meglio non sbilanciarsi, perché questo è il motivo del contendere) alla CAN, è stato riammesso - anche ufficialmente - nel gruppo a disposizione di Orsato. In realtà, già c’era da agosto, quando sono andati tutti a Cascia per il ritiro. Evidentemente qualche saggio ha consigliato di portare anche lui, visto che il Tribunale Nazionale Federale della Figc si era già espresso, in via cautelare, con una riammissione “sub judice”, in attesa del giudizio di merito. Arrivato ieri. Gli arbitri della CAN, dunque, saranno 43 e non più 42, almeno per quest’anno.

Abisso, da arbitro dismesso a riammesso: il motivo

DISMESSO. Abisso era stato dismesso a fine giugno perché, essendo al 12º anno di appartenenza alla categoria, non era rientrato fra i primi 25, sbarramento messo nel nuovo regolamento degli Organi Tecnici. Tutto chiaro, no? Neanche per idea, perché all’AIA (ve ne sarete resi conto negli ultimi anni) hanno fatto corsi speciali per complicare le cose. Perché questa norma è entrata in vigore quando le CAN si sono riunite (una follia separarle), nel 2020-21 (ultimo anno di Rizzoli), dunque i dieci anni si sarebbero dovuti contare da lì, con una norma che avrebbe avuto applicazione solo nel 2029-30 (campa cavallo). Che fanno? Nelle Norme transitorie (articolo 60 comma 2), fra paragrafi cassati, aggiunte, sistemazioni varie, lasciano, per conteggiare le stagioni sportive, cinque parole. Ovvero si computano quelle «fino al 30 giugno 2021». Letteralmente, lo capirebbe anche un bambino delle elementari, «fino a» significa che tutto quello che succede dopo non conta. E dunque Abisso, di stagioni, non è ha fatte ad oggi 12 ma 8, visto che le ultime quattro - per motivi che solo l’AIA può partorire - non sono conteggiate. Punto, nessuna strategia giuridica alla Perry Mason, nessun colpo alla avvocato Ligas (tanto per rimanere ai legal thriller televisivi più recenti). Basta sapere l’italiano. Evidentemente Abisso, o chi per lui, lo sa. Gli altri...