Sarà De Marco il referente Can per gli arbitri di Serie A e B: la decisione è presa

Sarà Andrea De Marco a ricoprire, per il secondo anno di fila, il ruolo di referente arbitrale, dopo il sondaggio fra i club di serie A effettuato dalla Lega fra tre possibili candidati (gli altri erano Stefani e Abbattista, quest’ultimo grande accusatore dell’AIA e mai in corsa, con zero voti alla fine delle consultazioni). De Marco si occuperà di tenere i rapporti fra la CAN e le società , dunque non solo quelle della massima serie ma anche quelle della serie B, non coinvolta nel casting. Il presidente della Figc, Malagò, ha recepito le indicazioni derivanti dal sondaggio e ha indicato nell’ex internazionale di Chiavari il referente della prossima stagione. Il verdetto: 11 astenuti, 7 voti per De Marco, 2 per Stefani.

I malumori dell'Aia

A quelli dei club (a molti non sarebbe piaciuta la formula per arrivare al nome) da ieri si sono aggiunti quelli dell’Aia, il cui desiderio - neanche tanto velato - era quello di vedere quel posto occupato da Abbattista, grande sponsor di Orsato e dunque di Zappi, uno dei “picconatori” dell’AIA. Basti ricordare l’intervista alle Iene, la sua lettera d’addio («L’Aia è stata stuprata da mestieranti della poltrona e del voto») le sue parole dopo la notizia dell’inchiesta che ha visto coinvolgere Rocchi (in attesa del bollo sull’archiviazione), quando disse: «A chi pensa che questa inchiesta mi renda felice dico che mi risarcisce moralmente, ma sono sempre stato e sono mosso solo da senso di giustizia». Anche lui fu chiamato dal Ascione a rendere dichiarazioni al pm. Visto tutto questo, però, forse i club hanno preferito l’usato sicuro. L’Aia, come detto, non l’ha presa bene, sembra che addirittura il dt Messina si sia mosso con la Figc appena saputa la notizia.