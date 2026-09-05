Il Catanzaro cade a Bolzano: il Sudtirol la vince nel finale

Terza sconfitta consecutiva per il Catanzaro : la squadra di Gorgone cade anche a Bolzano. Il Sudtirol svolta la partita nel finale con i gol di Burnete all'86' e quello di Mixtur all'89'. I calabresi creano, centrano anche una traversa con Alesi, ma non basta. Dopo quelle contro Vicenza e Pisa, Iemmello e compagni racimolano la terza sconfitta nelle prime tre giornate del campionato di Serie B. Ancora imbattuti invece i bolzanini che centrano la seconda vittoria nelle prime tre giornate. Il sabato di Serie B proseguirà con Ascoli-Benevento alle 17:15 e Carraese-Empoli alle 19:30.

Il Catanzaro ci prova ma non basta: ko a Bolzano

Primo tempo povero di emozioni: Sudtirol e Catanzaro hanno chiuso bene gli spazi senza concedere nulla. Il primo squillo è arrivato al 5' con Koffi che ha provato un diagonale potente finito sull'esterno della rete. Calabresi che ci provano anche con Petriccione, su assist di Iemmello, che però viene murato da Giorgini. La prima vera occasione per il Sudtirol arriva nel recupero del primo tempo con una bella conclusione di Rispoli, a Pigliacelli serve un grande intervento per alzare il pallone sopra la traversa. Nella ripresa il Catanzaro parte meglio, subito pericoloso con Mosti che si è inserito in area piccola guadagnando un corner.

Burnete e Mixtur firmano la vittoria del Sudtirol

Poco dopo l'ora di gioco, i calabresi sfiorano il vantaggio: ancora Mosti protagonista che difende il pallone in area e appoggia fuori per Alesi, tiro a giro dal limite dell'area che si stampa sulla traversa. Dopo lo spavento, il Sudtirol si scrolla di dosso la paura e riesce a prende il pallino del gioco. Una superiorità che porta al gol del vantaggio firmato da Burnete all'86': Rispoli imbuca per l'attaccante che salta Imperiale, rientra sul mancino e buca Pigliacelli sul primo palo. Passano tre minuti e i bolzanini chiudono la partita: Zeroli innesca la ripartenza con il lancio per Mixtur che si accentra e con il destro fissa il risultato sul 2-0.