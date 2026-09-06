Il Roma City vince col presidente-allenatore Doino in panchina

TANDEM VINCENTE - Coadiuvato in panchina dal prezioso vice Alvaro Giagnoli, il presidente italo-americano ha vestito a sorpresa i panni del coach dopo la crisi tecnica che aveva portato all’esonero dell’allenatore pochi giorni prima del debutto in campionato. Una decisione di cui la squadra ha subito beneficiato. Nonostante una serie di errori negli ultimi metri che avrebbero potuto rendere la vittoria decisamente più netta, la compagine arancione – orchestrata in difesa dall’esperto portiere Giordano e organizzata in mezzo al campo dagli ottimi Guarino e Vazquez, nonché da Minnocci, ispiratore e finalizzatore all’occorrenza della manovra – ha risposto alla grande, fornendo una prestazione autorevole e senza mai andare in difficoltà in nessun reparto contro un avversario esperto e a tratti pressante. È piaciuta molto la tenuta difensiva nel duttile 3-5-2 che il tecnico debuttante Doino ha modificato più volte durante la contesa, dimostrando di non essere condizionato da un solo sistema di gioco. Una tenuta corroborata anche dai cambi dell’allenatore-presidente che, archiviate tante delusioni, ha deciso di prendere in mano la situazione e fare da sé anche in panchina dopo aver creato uno dei centri sportivi più belli d’Italia, fiore all’occhiello dello sport capitolino. Alla fine, mantenendo ben saldi i piedi per terra, il Roma City ha vinto con merito, complice una prova generosa soprattutto nei momenti di inevitabile sofferenza, accentuati dal caldo asfissiante che non ha risparmiato neppure lo splendido impianto adagiato sul Tevere e rinato nel verde del Riano Athletic Center, il vero capolavoro della famiglia Doino.

SEMPRE PIÙ ATHLETIC CENTER - A proposito del centro sportivo rigenerato dagli investimenti di Mister Tonino negli ultimi anni, c’è da aggiungere che si è arricchito ulteriormente con la riattivazione della bellissima piscina olimpionica, che ha completato l’area fitness allestita attorno a una palestra di oltre mille metri quadrati, costruita insieme all’area Hospitality nei quaranta ettari dell’impianto situato sulla Tiberina, piscina di cui il territorio usufruisce già da circa un anno. E presto sarà possibile praticare anche un altro sport: è in fase di ideazione e progettazione, infatti, un campo di foot golf con 18 buche che nascerà in una logica moderna di sport e benessere. Dopo aver tenacemente messo in sicurezza l’impianto con ambulanze anche durante le gare del settore giovanile e organizzato corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) con cicli di formazione teorica e pratica per intervenire in caso di arresto cardiaco, il metodo Doino continua a crescere e ad andare. Adesso anche in panchina!