Atheltic Palermo, una nuova stagione per continuare a crescere
L’Athletic Club Palermo è pronto a ripartire. Dopo una stagione che ha confermato la crescita del progetto nerorosa, il club palermitano scende in campo per il campionato 2026/2027 con un nuovo allenatore, una rosa tra conferme e nuovi innesti e la volontà di dare continuità a quanto costruito negli ultimi anni. Un percorso sostenuto anche da uno sponsor davvero originale, balzato alle cronache lo scorso anno grazie al curioso regalo per festeggiare l’ascesa in sedie D. Escort Advisor, al fianco dell’Athletic per il quarto anno consecutivo con il progetto Sponsorizza Passioni, aveva fatto parlare di sé per aver ironicamente regalato all’intera squadra un abbonamento Premium a vita al sito di recensioni.
Giuseppe Ferrazzoli nuovo allenatore
A guidare la squadra quest’anno è Giuseppe Ferazzoli, tecnico romano con una lunga esperienza tra Serie D e professionismo. Oltre 400 presenze da calciatore professionista, 20 delle quali in Serie A con il Piacenza, Ferazzoli ha collezionato da allenatore più di 200 panchine in Serie D e oltre 150 in Lega Pro, oltre all'esperienza in Serie A come vice di Luigi Delneri all'Udinese. Il nuovo tecnico ha trovato a Palermo un gruppo che riparte dallo zoccolo duro della passata stagione, con giocatori come Grillo, Mazzotta e Maurino, al quale la società ha affiancato giovani di prospettiva e nuovi elementi. Tra gli ultimi arrivati figurano Marco Civilleri, Tobias Perez, Salvatore Torma e Ali Anas, inseriti in una rosa che punta a unire esperienza, continuità e nuove energie.
Un debutto in Serie D da ricordare
La base dalla quale ripartire è del resto importante. La stagione 2025/2026, la prima dell'Athletic Club Palermo in Serie D, si è conclusa con un brillante quarto posto e 59 reti realizzate, confermando la competitività di una società arrivata nella massima categoria dilettantistica dopo una rapida scalata attraverso il calcio siciliano. Ma uno dei risultati più significativi dell'ultima stagione è arrivato anche fuori dal campo. La riapertura al pubblico del Velodromo Paolo Borsellino ha restituito alla squadra una vera casa e soprattutto il calore dei suoi tifosi. Le tribune sono tornate a popolarsi, fino alle immagini della gradinata gremita in occasione delle sfide più attese: un segnale importante del legame forte tra l'Athletic e la città.
Nasce la community dei Soci Sostenitor
La stagione 2026/2027 porta con sé anche una nuova iniziativa pensata per rafforzare ulteriormente il rapporto tra la società e il territorio: il Programma Soci Sostenitori Athletic Club Palermo. Il progetto si rivolge a imprenditori, professionisti, partner, appassionati e tifosi che vogliono partecipare attivamente alla crescita del club. Non soltanto sostegno economico, dunque, ma la volontà di costruire una vera community attorno all'Athletic, mettendo in relazione sport, territorio, imprese e passione. Sono previste due formule, Gold e Silver, che comprendono abbonamenti VIP, inviti agli eventi del club, maglie ufficiali e altre esperienze dedicate. Un modo per allargare ulteriormente la famiglia nerorosa e creare una rete sempre più presente nella vita della società. L’Athletic Club Palermo riparte da qui. Dopo aver sorpreso nella stagione d'esordio in Serie D, la sfida adesso è forse ancora più difficile: confermarsi e continuare a crescere. Perché il gol più bello è sempre il prossimo.
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