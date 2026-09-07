Atheltic Palermo, una nuova stagione per continuare a crescere  

L’Athletic Club Palermo è pronto a ripartire. Dopo una stagione che ha confermato la crescita del progetto nerorosa, il club palermitano scende in campo per il campionato 2026/2027 con un nuovo allenatore, una rosa tra conferme e nuovi innesti e la volontà di dare continuità a quanto costruito negli ultimi anni. Un percorso sostenuto anche da uno sponsor davvero originale , balzato alle cronache lo scorso anno grazie al curioso regalo per festeggiare l’ascesa in sedie D. Escort Advisor , al fianco dell’Athletic per il quarto anno consecutivo con il progetto Sponsorizza Passioni , aveva fatto parlare di sé per aver ironicamente regalato all’intera squadra un abbonamento Premium a vita al sito di recensioni.

Giuseppe Ferrazzoli nuovo allenatore

A guidare la squadra quest’anno è Giuseppe Ferazzoli, tecnico romano con una lunga esperienza tra Serie D e professionismo. Oltre 400 presenze da calciatore professionista, 20 delle quali in Serie A con il Piacenza, Ferazzoli ha collezionato da allenatore più di 200 panchine in Serie D e oltre 150 in Lega Pro, oltre all'esperienza in Serie A come vice di Luigi Delneri all'Udinese. Il nuovo tecnico ha trovato a Palermo un gruppo che riparte dallo zoccolo duro della passata stagione, con giocatori come Grillo, Mazzotta e Maurino, al quale la società ha affiancato giovani di prospettiva e nuovi elementi. Tra gli ultimi arrivati figurano Marco Civilleri, Tobias Perez, Salvatore Torma e Ali Anas, inseriti in una rosa che punta a unire esperienza, continuità e nuove energie.

Un debutto in Serie D da ricordare

La base dalla quale ripartire è del resto importante. La stagione 2025/2026, la prima dell'Athletic Club Palermo in Serie D, si è conclusa con un brillante quarto posto e 59 reti realizzate, confermando la competitività di una società arrivata nella massima categoria dilettantistica dopo una rapida scalata attraverso il calcio siciliano. Ma uno dei risultati più significativi dell'ultima stagione è arrivato anche fuori dal campo. La riapertura al pubblico del Velodromo Paolo Borsellino ha restituito alla squadra una vera casa e soprattutto il calore dei suoi tifosi. Le tribune sono tornate a popolarsi, fino alle immagini della gradinata gremita in occasione delle sfide più attese: un segnale importante del legame forte tra l'Athletic e la città.

Nasce la community dei Soci Sostenitor

La stagione 2026/2027 porta con sé anche una nuova iniziativa pensata per rafforzare ulteriormente il rapporto tra la società e il territorio: il Programma Soci Sostenitori Athletic Club Palermo. Il progetto si rivolge a imprenditori, professionisti, partner, appassionati e tifosi che vogliono partecipare attivamente alla crescita del club. Non soltanto sostegno economico, dunque, ma la volontà di costruire una vera community attorno all'Athletic, mettendo in relazione sport, territorio, imprese e passione. Sono previste due formule, Gold e Silver, che comprendono abbonamenti VIP, inviti agli eventi del club, maglie ufficiali e altre esperienze dedicate. Un modo per allargare ulteriormente la famiglia nerorosa e creare una rete sempre più presente nella vita della società. L’Athletic Club Palermo riparte da qui. Dopo aver sorpreso nella stagione d'esordio in Serie D, la sfida adesso è forse ancora più difficile: confermarsi e continuare a crescere. Perché il gol più bello è sempre il prossimo.