Del Piero da urlo, la figlia di Alex segna e il Moncalieri batte il Brescia

Primo appuntamento ufficiale con la maglia della Primavera del Moncalieri, primo gol. Dorotea Del Piero, figlia di Alex, non poteva chiedere un debutto migliore: se il papà indossava l'iconico numero 10, Dorotea – arrivata in estate in prestito dalla Juventus – ha scelto la 9 e ha realizzato il primo dei due gol con cui il Moncalieri ha battuto il Brescia, strappando il pass al secondo turno preliminare di Coppa Italia Primavera Women. Il raddoppio è stato firmato invece da Lauriola. Il Moncalieri, nel prossimo turno (l’ultimo, prima della fase a gironi in cui entreranno in scena anche le squadre Primavera dei 12 club di Serie A Women), affronterà il Lumezzane, che ha battuto 3-0 il Cesena con i gol di Reccagni, Zecchina e Villa.