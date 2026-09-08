Davvero i campioni del 2006 fanno flop in panchina? L'analisi non lascia spazio a dubbi, ecco chi ha la media peggiore

Tre partite, tre sconfitte, zero punti, nove gol subiti e uno segnato. Bastano queste cifre per raccontare la fine lampo di Grosso sulla panchina della Fiorentina, esonerato dopo appena tre giornate . Un epilogo bruciante che racconta una storia più ampia: da anni gli eroi di Berlino 2006 faticano a ritrovare in panchina la stessa magia che li rese campioni del mondo. I freddi numeri non lasciano spazio all’interpretazione: in 9 hanno proseguito fino ad oggi sulle panchine di mezzo mondo. Ma su 2.263 partite totali dei nove ex campioni diventati allenatori, le vittorie sono state 974, contro 578 pareggi e ben 711 sconfitte. Una percentuale di successi del 43%, che fotografa un gruppo di tecnici solidi, appassionati ma ancora lontani dai fasti conosciuti da giocatori.

Campioni del Mondo 2006, chi ha fatto meglio da allenatore

A guidare la classifica c’è Cannavaro, che con 264 panchine e il 55% di vittorie resta il più prolifico del lotto, con anche due trofei all’attivo, vinti entrambi in Cina. Dall’abbraccio sul prato dell’Olympiastadion, lo segue Pirlo, fermo però a sole 141 gare con un 50% di vittorie che risente dell’annata culminata nel doblete Coppa Italia-Supercoppa con la Juventus. Poi la truppa si compatta: Gattuso (45%, 388 panchine) e Pippo Inzaghi (44%, 413 panchine), rispettivamente alla guida di Lazio e Palermo, sono tra i più navigati, quelli che hanno costruito carriere lunghe nonostante alti e bassi. In questo gruppo centrale si colloca Grosso, che con 288 panchine e un 43% di vittorie era già nella media prima del disastro viola. Con il quinto esonero ad appesantire il curriculum, il caso Grosso sembra inserirsi in una tendenza più ampia: la generazione del 2006, che ha riscritto la storia del calcio italiano da protagonista in campo, sta faticando a imporsi allo stesso modo dall’altra parte della linea laterale.

Sotto di lui, Oddo e Gilardino, entrambi fermi al 37%, e Nesta al 35%, che con l’Avellino la scorsa stagione ha fatto i playoff di B e sta riprovando la risalita.

Chiude la classifica De Rossi, che nonostante appena 80 panchine si ferma al 34%, il dato peggiore del gruppo, complice anche un avvio di stagione non semplice con il Genoa. A conferma di quanto il passaggio dal campo alla panchina sia tutt’altro che scontato anche per chi ha vinto da calciatore.

Essere stati campioni del mondo, invece che un lasciapassare per il successo, sembra quasi un’eredità pesante da portare, fatta di alte aspettative e margini di errore ridottissimi. Berlino è un ricordo indelebile, ma la panchina, per questi eroi, continua a essere un terreno molto più scivoloso del prato di un Mondiale.