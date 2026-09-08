Pallone d'Oro 2026, è il giorno delle nominations: i possibili candidati e quando ci sarà la premiazione

È la giornata dedicata alle nominations del Pallone d'Oro , premio individuale assegnato al miglior calciatore e alla migliore calciatrice della scorsa stagione, senza dimenticare le altre prestigiose categorie. In queste ore, anche attraverso i propri canali social ufficiali, gli organizzatori stanno svelando in tempo reale i candidati ai premi per l'edizione 2026 . La premiazione, per la prima volta, andrà in scena a Londra il prossimo 26 ottobre . Questo, dunque, l'ordine dei premi di cui stanno svelando le nominations, da declinare naturalmente sia al maschile che al femminile: miglior club, miglior attaccante, allenatore, portiere, giovane talento e Pallone d'Oro .

Dove vedere la premiazione del Pallone d'Oro: luogo e data della cerimonia

DAZN, la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, trasmetterà in diretta e gratuitamente la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro™ ai fan di tutto il mondo, portando la più prestigiosa cerimonia di premiazione individuale del calcio a un pubblico internazionale. Dopo l’annuncio delle nomination di questa sera, l’appuntamento è fissato per lunedì 26 ottobre 2026, quando i migliori giocatori e le migliori giocatrici si riuniranno a Londra per scoprire chi solleverà il premio individuale più ambito del calcio.

Dal 1956, - scrive DAZN in un comunicato - la cerimonia del Pallone d’Oro™ celebra i più grandi talenti del calcio. Il premio, assegnato ogni anno dalla rivista France Football, viene conferito ai talenti che si sono distinti maggiormente nel corso della stagione, valutandone le prestazioni individuali, i risultati raggiunti ma anche il comportamento fuori dal campo. Tra i vincitori dello scorso anno figurano l’attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese Ousmane Dembélé, che si è aggiudicato il premio maschile, e la centrocampista della nazionale spagnola e del Barcellona Aitana Bonmatí, vincitrice del Pallone d’Oro™ femminile per il terzo anno consecutivo, stabilendo così un record.

I candidati per il Pallone d'Oro 2026: chi sono i favoriti

Tra candidati e favoriti. Da Harry Kane a Lamine Yamal, passando per Rodri e la clamorosa ipotesi Leo Messi, fino ad arrivare al manipolo di eroi del Psg di Luis Enrique, campione d'Europa per la seconda volta consecutiva: oltre al detentore del premio Ousmane Dembelé, restano in piena corsa Vitinha e, soprattutto, Khvicha Kvaratskhelia, trascinatore dei francesi anche nell'ultima finale di Supercoppa Europea contro l'Aston Villa di Unai Emery. Fabian Ruiz più indietro secondo i bookmakers, mentre spunta anche "l'idea Olise" del Bayern Monaco. Difficile ma non impossibile.

Cerimonia del Pallone d'Oro su Dazn, Shay Segev: "Uno degli eventi più iconici del calcio"

In vista della cerimonia di premiazione del prossimo 26 ottobre, queste le parole del CEO di DAZN Group, Shay Segev: "Il Pallone d’Oro™ è uno degli eventi più iconici del calcio e una celebrazione dei giocatori che ispirano i tifosi di tutto il mondo. Siamo entusiasti di riportare il Pallone d’Oro™ su DAZN e di renderlo disponibile gratuitamente ai fan in 200 mercati a livello globale. In qualità di piattaforma globale di riferimento per lo sport, i tifosi scelgono di connettersi a DAZN per seguire alcuni dei più grandi eventi sportivi e vivere le migliori esperienze di visione, e il Pallone d’Oro™ rappresenta un’aggiunta perfetta alla nostra ampia offerta calcistica. È un esempio eccellente di come DAZN avvicini i tifosi ai momenti più importanti del calcio".