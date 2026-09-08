Pallone d'oro 2026, ecco la lista completa: Donnarumma grande escluso, solo un giocatore della serie A

Nessun italiano e un solo calciatore della Serie A (Lautaro Martinez dell'Inter) tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, i cui nomi sono stati svelati oggi (martedì 8 settembre) in vista della cerimonia che lunedì 26 ottobre, nella cornice del London Palladium Theatre di Londra (in omaggio al primo vincitore del premio, l’inglese Stanley Matthews), incoronerà il vincitore del prestigioso premio ideato dalla rivista 'France Football' e giunto alla sua 70ª edizione.