Pallone d'oro 2026, ecco la lista completa: Donnarumma grande escluso, solo un giocatore della serie A
Nessun italiano e un solo calciatore della Serie A (Lautaro Martinez dell'Inter) tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, i cui nomi sono stati svelati oggi (martedì 8 settembre) in vista della cerimonia che lunedì 26 ottobre, nella cornice del London Palladium Theatre di Londra (in omaggio al primo vincitore del premio, l’inglese Stanley Matthews), incoronerà il vincitore del prestigioso premio ideato dalla rivista 'France Football' e giunto alla sua 70ª edizione.
Pallone d'oro 2026, Donnarumma grande escluso
Tra i grandi esclusi il capitano azzurro Gigio Donnarumma, in forza al Manchester City che, oltre a non figurare nella lista dei 30 candidati, è rimasto fuori da detentore del premio anche dalla top 10 da cui uscirà il miglior portiere (c'è invece Vozinha, eroe di Capo Verde agli ultimi Mondiali). Un elenco in cui figura la stella argentina Lionel Messi ma è dominato dal Psg due volte campione d'Europa (con 10 potenziali vincitori, tra i quali il campione in carica Ousmane Dembélé) e dalla Spagna campione del mondo (6 le 'Furie Rosse' in lizza). Tra i calciatori nominati per il premio di miglior giovane c'è Kerim Alajbegovic, 18enne trequartista bosniaco arrivato in estate alla Juventus.
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