Taarabt si ritira dal calcio giocato: il messaggio è da brividi

Taarabt si ritira: "Momenti belli e difficili, errori e serate indimenticabili. Rifarei tutto"

Taarabt ha scritto: "Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato; è giunto il momento di chiudere questo capitolo. Il calcio è stato una parte fondamentale della mia vita per tanti anni. Mi ha regalato ricordi meravigliosi, mi ha permesso di incontrare persone incredibili e di vivere momenti che non dimenticherò mai. Voglio semplicemente ringraziare ogni club in cui ho giocato, ogni allenatore, ogni compagno di squadra, ogni membro dello staff e, naturalmente, ogni tifoso che mi ha dimostrato affetto lungo il percorso. A tutti i club che ho avuto l'onore di rappresentare, dal Lens allo Sharjah: grazie per aver fatto parte della mia storia. Rappresentare il Marocco occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore. Ci sono stati momenti belli e momenti difficili, errori, serate indimenticabili... C'è stato tutto. Ma questo è stato il mio percorso e non lo cambierei". A corredo del testo un collage che lo ritrae con indosso tutte le maglie indossate in carriera: Lens, Tottenham, QPR, Fulham, Milan, Benfica, Genoa, Al-Nasr e Sharjah.