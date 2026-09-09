Malagò sulla vicenda relativa al suo tesseramento: "Sono molto sereno". E sulla possibile regia politica...
"Io sono molto, molto tranquillo, sono sereno". Queste le dichiarazioni del presidente della Figc Giovanni Malagò rilasciate all'ANSA, una volta uscito dalla Lega B, riguardo la vicenda relativa al suo mancato tesseramento. "Credo che sarebbe sbagliato adesso raccontare tutta la storia, mi sembra che la conoscano tutti molto bene. Non ho altro da aggiungere".
Malagò e l'indagine sul suo tesseramento
Negli scorsi giorni Ugo Taucer, il procuratore generale dello sport, ha infatti respinto la richiesta di archiviazione della procura federale per l’indagine sul mancato tesseramento del presidente. Essere in regola con il tesseramento alla data della presentazione della candidatura è un requisito necessario secondo l'articolo 29 (comma 1) dello Statuto della Figc.
Malago: "Non sono preoccupato: ci sono precedenti fin troppo evidenti"
Sulla possibile regia politica dietro questa vicenda, Malagò ha risposto: "Da qualche mese si è tentato di percorrere delle strade diverse da quelle che sono le dinamiche di consenso elettorali". Per il resto: "Non sono preoccupato, ci sono precedenti assolutamente fin troppo evidenti di quella che è la storia". Malagò è stato eletto come presidente federale lo scorso 22 giugno, ottenendo il 69% delle preferenze contro il 29% dell'altro candidato, Giancarlo Abete.
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