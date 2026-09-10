Okafor si congenda dalla Svizzera: "Con Yakin non voglio più giocare"

L'ex Milan e Napoli ha annunciato e motivato la sua scelta attraverso un post su Instagram

2 min

Pubblicato il 10.09.2026, 15:26

OkaforSvizzeraYakin

Noah Okafor non risponderà più alle convocazioni della Svizzera. L'attaccante ex Milan, campione d'Italia con il Napoli nel 2025 e dalla scorsa estate al Leeds, ha annunciato la decisione con un lungo post su Instagram, chiarendo che la sua decisione non è legata al minutaggio, ma al rapporto con il ct Murat Yakin"Non perché abbia giocato poco, ma per il modo in cui sono stato trattato".

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Okafor: "Fiducia compromessa, con Yakin non voglio più giocare"

Nel suo post Okafor parla di "fiducia compromessa" e di "impegni presi" che non sarebbero stati rispettati. Da qui la scelta di non giocare più, almeno per il momento, sotto la guida dell'attuale commissario tecnico: "Con l'attuale allenatore non voglio più giocare per la Nazionale". Okafor ha comunque riconosciuto i risultati ottenuti da Yakin e ribadito il proprio legame con la Svizzera: "Giocare per questo Paese è stato e continuerà a essere qualcosa di davvero speciale".

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