Okafor si congenda dalla Svizzera: "Con Yakin non voglio più giocare"

Noah Okafor non risponderà più alle convocazioni della Svizzera. L'attaccante ex Milan, campione d'Italia con il Napoli nel 2025 e dalla scorsa estate al Leeds, ha annunciato la decisione con un lungo post su Instagram, chiarendo che la sua decisione non è legata al minutaggio, ma al rapporto con il ct Murat Yakin: "Non perché abbia giocato poco, ma per il modo in cui sono stato trattato".