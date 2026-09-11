Coelho esclusivo: "Così spaventai Pertini". I ricordi dell’arbitro della finale dell’82

Si fa prima a dire cosa non è o non è stato, perché la lista è infinita: professore di educazione fisica, allenatore di calcio con tanto di patentino (il corso lo sostenne con Carlos Alberto Parreira che detiene il record di maggior numero di Mondiali disputati da commissario tecnico), imprenditore, broker finanziario, proprietario di una tv nazionale, commentatore per 30 anni di Rede Globo. E naturalmente marito, papà e ora felicemente nonno. Arnaldo César Coelho , oggi ottantatreenne, lo conoscono tutti e in Brasile è un mito: è considerato il miglior arbitro di tutti i tempi.

In Italia siamo in qualche modo legati affettivamente a Coelho. Perché delle sue mille vite una, forse quella professionalmente più importante, è ancora votata all’arbitraggio. Coelho è il direttore di gara della nostra favola mondiale, Italia-Germania 3-1, Bernabeu ‘82. Quella del presidente Pertini che urla di gioia in tribuna tra Juan Carlos I di Spagna e il cancelliere della Germania Ovest Helmut Schmidt: «Non ci prendono più, non ci prendono più». Coelho è l’arbitro che, per fischiare la fine, si infila fra Bergomi e Gentile e alza il pallone sopra la testa. In questi giorni è a Roma per una vacanza con la moglie Graça, l’Italia come terzultima tappa prima del ritorno in Sudamerica, Marocco e Portogallo gli altri passaggi. Arnaldo ci accoglie in un lussuoso hotel del centro. Trascorriamo con lui un’ora e un quarto: aneddoti, critiche, consigli, racconti che spaziano dalla sua infanzia ai giorni nostri, dal Var ad Ancelotti, alla Nazionale. Ovviamente, l’arbitro è al centro. Come lo intende lui. Perché se, come dice spesso nelle sue trasmissioni, «A regra é clara», la regola è chiara, è altrettanto evidente ciò che pensa di quello che sta succedendo a livello mondiale a proposito del settore arbitrale in particolare e del football in generale: «Stanno uccidendo il calcio, lo stesso fanno con gli arbitri». Chiaro, no?

Il rigore al Bernabeu, anche oggi con il Var?

«Fischiai subito e andai verso la linea di fondo. Arrivò Stielike a protestare e lo mandai via. Non parlavo né tedesco, né italiano, ma l’arbitro deve essere muto e sordo quando entra in campo. Quando Cabrini sbagliò, tirai un sospiro di sollievo».

Un sospiro di sollievo per un rigore sbagliato?

«Se fosse finita 1-0 per quel rigore tutti si sarebbero concentrati solo sull’episodio: era rigore o non lo era? Lo era, e lo sarebbe anche oggi con il Var».

Che lei non ama.

«Sta uccidendo il calcio e con esso l’arbitraggio. Prima c’erano arbitri analogici, ora solo digitali. Sia chiaro, non sono del tutto contrario. Collina mi disse: “Il Var serve a distribuire giustizia”. Bene, ma lo avrei usato solo per il gol di mano di Maradona o per un pallone che entra di tanto così. Stop. Il resto deve essere lasciato all’arbitro che deve poter decidere e sbagliare. Come sbaglia un portiere, come sbaglia un attaccante. In questi casi non c’è nessuno che ripara l’errore, perché il nostro deve essere revisionato?».

Conosce il nuovo designatore italiano, Orsato?

«No, perché?».

È sulla sua stessa linea.

«Noi decidevamo, la responsabilità era nostra. Davo rigore? Responsabilità mia. Espellevo un giocatore? Responsabilità mia. Adesso gli arbitri aspettano che a decidere sia un altro. Peggio, trasferiscono la responsabilità che deve essere loro a un terzo uomo. E i giocatori se ne approfittano».

La tecnologia è diventata una stampella per gli arbitri meno preparati. Tra voi e gli attuali c’è un abisso.

«Il livello s’è abbassato proprio da quando è arrivato il Var. Le faccio un esempio: lei guida l’auto? Si metta al volante. La radio è accesa, al suo fianco sua moglie le dice “vai a destra, no, a sinistra”, seduti dietro i figli fanno casino e a un certo punto, in tutto questo caos, le arriva anche una telefonata. Come fa a restare concentrato? È facile che alla prima situazione vada a sbattere. Così succede all’arbitro oggi. Dirige con assistenti che gli parlano negli auricolari, il quarto uomo che parla negli auricolari, i giocatori che lo circondano parlano. La Fifa dice che può parlare solo il capitano? Eh, ma quando succede davvero?».

Ai suoi tempi era diverso.

«Era un altro calcio, più lento, i giocatori pensavano di più e l’arbitro poteva riflettere, interpretare quello che succedeva. Prima un arbitro correva sei chilometri a partita, ora tredici. È tutto più rapido: se non sei concentrato al massimo, come fai?».

Il giocatore che le è rimasto nel cuore?

«Pelé, guardava avanti tre volte. Sarebbe un campione anche oggi. Così come Paolo Rossi, l’ho visto da vicino: sapeva esattamente in anticipo dove sarebbe arrivato il pallone in area».

Parliamo di centimetri e millimetri, almeno sul fuorigioco la tecnologia è oggettiva. È d’accordo?

(Pausa) «Mica tanto. Quanto sono larghe le linee tracciate sul campo? Glielo dico io: dodici centimetri al massimo. Ecco, perché se il pallone è fuori solo per undici è ancora in gioco, mentre se il piede di un giocatore è oltre una linea sottilissima come il fotofinish dell’atletica leggera è in fuorigioco? Ho già suggerito di avere una tolleranza sull’offside, anche in Inghilterra vogliono cambiare. Ci sarebbero meno fuorigioco e più gol».

Tra vent’anni l’arbitraggio come sarà?

«Finiremo senza assistenti, ormai non fanno più nulla. Il fuorigioco lo comanda un computer. Alla lunga anche l’arbitro farà la stessa fine: le partite saranno arbitrate da un computer».

Uno scenario apocalittico, la colpa?

«Dei soldi, anche. Intorno alla nuova tecnologia girano un sacco di milioni. Non solo per le macchine, ma anche per le squadre arbitrali. Nel 1982 arbitrammo la finale del Mondiale in quattro: io, i due assistenti, Klein e Christov, e il quarto uomo, Vautrot. Oggi ce ne sono sette, otto, nove di arbitri, tra campo e sala VOR».

Una finale perfetta, quella del Bernabeu.

«Il merito è dell’Italia, o meglio, di Sergio Gonella. Gli avevo fatto da quarto uomo nella finale del 1978 in Argentina e mi colpì molto quello che fece il giorno prima: riunì tutti noi e ci disse che tipo di partita voleva arbitrare. Lo feci anche io con la mia squadra prima di quell’11 luglio 1982. Ma l’ho ripagato».

In che senso?

«Quando fischiò la fine nel 1978, con l’Argentina campione, la prima cosa che feci fu individuare il pallone, che era da un’altra parte rispetto a dove si trovava lui. Lo presi, lo portai nello spogliatoio, lo sgonfiai e lo misi nella borsa di Gonella. Quando vennero gli ufficiali Fifa a reclamarlo mostrai quelli che erano dentro la sacca comune: “Sta lì”».

Una vera passione, quella per i palloni della finale…. Il suo gesto è iconico.

«Era la felicità di un bambino che arbitrava sui campi di beach soccer a Copacabana e che, quando le cose andavano male, aveva solo il mare per scappare, perché dall’altro lato c’erano i tifosi infuriati. Era la felicità di un giovane arbitro che sogna di arbitrare al Maracanà e quando ci arriva sogna la finale del Mondiale. Era il coronamento del mio sogno. Il pallone non lo mollai più. Ora è a casa mia. Ci sono tutte le firme degli azzurri tranne una: quella di Dino Zoff. Ma non è un problema».

Una finale preceduta da polemiche.

«Pertini, durante la premiazione, mi fece i complimenti: una persona eccezionale. Ma so che quando seppe che un brasiliano avrebbe diretto la finale dell’Italia – che aveva eliminato proprio il Brasile – chiamò Havelange, il presidente della Fifa, furibondo. L’ho saputo solo tempo dopo. Pensi che a mia moglie, dopo la prima fase, avevo detto che avremmo fatto i turisti; avevo persino chiesto due biglietti per la finale dove ero sicuro sarebbe arrivato il Brasile. Dopo l’eliminazione pensavo potesse toccarmi una semifinale, mai la finale...».

A proposito, Ancelotti è sulla panchina della Seleção. L’uomo giusto?

«È un grande allenatore: esperienza, capacità, intelligenza. Ma ai Mondiali ha commesso un errore. Ha lasciato il gioco alla Norvegia per paura di Haaland, senza pressare. Visto cosa ha fatto poi l’Inghilterra? Ci sta poi che anche i giocatori non abbiano reso come avrebbero dovuto. La maglia della nazionale pesa in Brasile».

Com’è lontano, per noi italiani, il 1982...

«Troppi stranieri e nessun investimento sui giovani. In Brasile in molti tifano anche per l’Italia, siete una vera attrazione. C’è bisogno di rinnovamento, ma è vero, serve tempo. Voi ce l’avete?».