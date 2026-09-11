La Romania introduce il cartellino nero: come funziona e dove verrà usato
La Federcalcio rumena ha introdotto una misura senza precedenti per provare a fermare gli episodi di tensione sugli spalti durante le partite dei settori giovanili. Dall'Under 7 all'Under 16 farà il suo debutto il cartellino nero, pensato per intervenire nei confronti dei genitori protagonisti di proteste, insulti o altri comportamenti ritenuti inaccettabili.
Romania, introdotto il cartellino nero nel calcio giovanile: come funziona
Il provvedimento prevede diversi passaggi prima dell'interruzione definitiva. In caso di intemperanze, l'arbitro potrà fermare la gara e chiedere agli allenatori di richiamare i rispettivi sostenitori. Se la situazione non dovesse migliorare, le squadre rientreranno negli spogliatoi per dieci minuti, dando ai tecnici un'ulteriore occasione per riportare la calma. Se anche dopo la ripresa del gioco dovessero continuare i comportamenti scorretti, l'arbitro mostrerà il cartellino nero e decreterà la fine della partita.
Cartellino nero, le conseguenze
La gara verrà annullata, con conseguenze anche sulla classifica delle due squadre. La FRF ha inoltre previsto multe tra i 2.000 e i 4.000 euro e la possibilità di una sospensione della tesserabilità da uno a tre anni per i responsabili. Una scelta forte, con cui la federazione vuole evitare che i giovani calciatori siano condizionati dalle pressioni dei genitori e garantire un ambiente più sereno durante le loro partite.
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