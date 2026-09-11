Calcio & Giovani: a Viareggio il forum dell'Ussi con vista sulla Coppa Carnevale

Nuovo corso affidato a chi ne sa. In campo con gli ex campioni come Giancarlo Antognoni, Eraldo Pecci, Roberto Pruzzo che faranno parte di un comitato tecnico e moltissimi altri che al Viareggio hanno conosciuto la certezza di poter coronare il sogno dei giovani calciatori.

A Viareggio il Forum di Ussi e Associazione Giovani Calciatori

Al Forum promosso dall’Ussi con l’Associazione Giovani Calciatori prossima alla messa in campo della 77ª edizione della coppa Carnevale presenti tutte le componenti federali, dalle Leghe all’AIC, dall’Asso allenatori all’AIA con rappresentanti istituzionali come Paoli Bedin (presidente Lega B), Umberto Calcagno (presidente AIC), Renzo Ulivieri (presidente AIAC), Vito Tisci (presidente Settore Giovanile e Scolastic)o. Interventi di Paolo Nacarlo (Lega Pro), Luigi Barbiero (LND), Nicola Pierpaoli (AIA), Simone Cardullo (CONI Toscana) e Ivan Simeone del Sorrento Calcio col progetto 'Don’t pay to play' (non si paga per giocare), assolutamente innovativo per il mondo del calcio giovanile. Saluto di benvenuto della sindaca di Viareggio Sara Grilli con l’assessore allo Sport Rodolfo Salemi.

Aspettando la tradizionale 'Viareggio Cup-Coppa Carnevale'

Si gioca per la madre di tutte le battaglie. Ridare forza al calcio italiano partendo dal mondo giovanile per il futuro dell’Italia. Cento anni fa a Viareggio fu registrata la prima carta dell’anagrafe del calcio organizzato in federazione e l’USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana vede in Viareggio per storia e tradizione specifica la base per tornare non a parlare ma ad agire per un’azione sinergica, efficace, di spessore morale e tecnico, basi necessarie per una sorta di madre di tutte le battaglie per il calcio baby, tra speranze e ambizioni ma troppo volte anche delusioni per ragazzi e famiglie. Fondamentale la storica esperienza della Viareggio Cup Coppa Carnevale da sempre vetrina del calcio giovanile. Appuntamento al Principino Centro Congressi. dove Ussi già nello scorso gennaio con Italia Sport Summit ha avviato le celebrazioni “dialoganti” per gli 80 anni dalla fondazione. Brillante moderatrice dei lavori con la presenza di tutte le componenti Simona Rolandi, con il presidente nazionale della stampa sportiva Gianfranco Coppola e Alessandro Palagi presidente della Giovani Calciatori, che propone nel comitato scientifico, oltre a glorie sempre giovani, dirigenti esperti come Ferdinando Arcopinto del club Italia e Vito Di Gioia del Settore Giovanile e scolastico, Enrico Sbardella del club Italia FIGC il cui presidente Claudio Ranieri, attesissimo, è rimasto a Roma colpito dal lutto per la morte del fratello Carlo.

Ad Antinelli il premio 'racconto dello sport'

Simona Rolandi volto e competenza di Rai sport ha moderato un talk che palpitante tra ricordi e programmi. Premio 'racconto dello sport' ad Alessandro Antinelli, che coniuga la tradizione della Rai (che da Viareggio nel 1954 trasmise la prima partita di calcio in diretta con telecronaca di Niccolò Carosio) con il presente. In questi giorni Viareggio conferma un’altra eccellenza: nell’unica arena fissa con catalogazione Uefa e fifa presente in Italia, la Matteo Valenti beach arena, si sta giocando il campionato europeo per Nazionali con la squadra allenata da Emiliano del Duca campione in carica.

La testimonianza del giornalista turco Kesapli

Dare futuro alla realtà. Tradurre in eccellenza il bello che c’è nel calcio giovanile, in particolare italiano. Le nazionali giovanili mietono successi, sono competitive ma per tanti ragazzi le porte della massima serie perfino negli stessi club di appartenenza sono troppo spesso sbarrate. Incisiva la testimonianza del giornalista turco Dundar Kesapli da anni corrispondente dall’Italia profondo conoscitore del sistema calcio. La globalizzazione è un processo moderno ed inevitabile, altrettanto la difesa di una storia calcistica ricca di trofei, storie, insegnamenti. Vetrina di tutto ciò per società è – sarebbe un errore dire è stato – il Torneo di Viareggio, la famosissima nel mondo Coppa Carnevale che d’intesa col neo presidente della Fondazione legata al famoso evento Riccardo Maria Monti tornerà a disputarsi dopo l’ultima sfiata dando a Viareggio quella continuità di richiamo destagionalizzato caro all’amministrazione comunale guidata da Sara Grilli.

I giovani per la rinascita del calcio italiano

Rivitalizzare quanto reso meno evidente dalla moltitudine di impegni, con calendari soffocanti per le categorie under 18, le rose allargate che fanno ricorso ai ragazzi della Primavera. Il calcio giovanile è la priorità del calcio italiano insieme al ritorno alle competizioni clou col palese obiettivo la qualificazione agli Europei e soprattutto al Mondiale, dopo tre clamorose assenze consecutive, ma la strada per tenere solide le fondamenta del movimento calcio rimane l’attività giovanile. Molti i programmi intorno al tema, servono risorse. Sarebbe un errore cercare percorsi alternativi quanto invece fondamentale canalizzare verso la storica manifestazione che da sempre esalta il lavoro di semina di club, tecnici, dirigenti, osservatori. Ciascuno nel proprio campo “maestri”. Un comitato di esperti ha la volontà e il desiderio di restituire all’Italia e al mondo la vetrina del calcio giovanile.

Si parte da qui, per un calcio italiano forte, autorevole, vincente.