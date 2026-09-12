Camplone colpito da un malore durante una partita di padel: è in rianimazione

C'è forte apprensione nel mondo del calcio per le condizioni di Andrea Camplone . L’ex allenatore del Benevento , 60 anni , è stato colpito da un arresto cardiaco nel tardo pomeriggio di ieri mentre giocava a padel in un centro sportivo di Montesilvano , accasciandosi improvvisamente a terra.

Camplone colpito da un malore durante una partita di padel

Secondo quanto riportato da Sport Tnr24, si è rivelato determinante il tempestivo intervento di un medico presente nella struttura, che ha prestato i primi soccorsi prima dell'arrivo del 118.

Le condizioni di Camplone dopo il malore

Trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Pescara, Camplone è ora ricoverato in Rianimazione sotto costante monitoraggio. La notizia ha suscitato profonda preoccupazione in molte piazze calcistiche, a partire proprio a Benevento. Il tecnico abruzzese guidò i giallorossi nel dicembre 2009, nei primi anni della gestione dei fratelli Vigorito, ponendo un tassello importante nel percorso che avrebbe poi condotto la società dalla Lega Pro fino alla Serie A.