A Mihajlovic il premio alla Memoria degli Oscar del Mediterraneo: "Ricordiamo l'uomo, non solo il campione"

Un premio volto a ricordare Mihajlovic come sportivo e come uomo

Un premio volto a ricordare la straordinaria carriera sportiva di Mihajlovic ma, soprattutto, l’uomo, il carattere e il coraggio con cui ha affrontato le prove più difficili che la vita gli ha presentato. Il percorso umano affrontato dal serbo, il modo in cui ha affrontato la malattia, lo ha trasformato in esempio per milioni di persone. Il Comitato Promotre ha sottolineato: “Ricordare Sinisa Mihajlovic significa ricordare un grande protagonista del calcio, ma soprattutto un uomo che ha affrontato la vita con una forza straordinaria. La sua storia ci insegna che il valore di una persona non si misura soltanto dai traguardi raggiunti, ma anche dal modo in cui affronta le difficoltà e dall’eredità che lascia agli altri”.

"Ricordare l'uomo, non soltanto il campione"

Il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, che si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero per lo Sport e i Giovani, con il coinvolgimento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero della Cultura, oltre al sostegno di importanti realtà del giornalismo e dello sport, tra cui USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e AIPS Europe, nasce con l’obiettivo di valorizzare personalità e realtà che si sono distinte nei settori dello sport, della cultura, dell’arte, della musica, dell’informazione e dell’impegno sociale, promuovendo al tempo stesso dialogo, cooperazione e conoscenza reciproca tra Europa e Mediterraneo. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dello sport come strumento di dialogo e di unione tra culture e generazioni. Per questo motivo, la scelta di assegnare a Mihajlovic il Premio Speciale alla Memoria vuole quindi rappresentare non solo un omaggio a un campione, ma anche la volontà di mantenere vivo un messaggio rivolto alle nuove generazioni: coraggio, dignità, solidarietà, rispetto e capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. “Non soltanto ricordare il campione, ma ricordare l’uomo. Non soltanto celebrare ciò che ha conquistato, ma ciò che ha lasciato".