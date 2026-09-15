Allo Juventus Stadium la finale di Conference del 2028: tutte le sedi delle prossime finali europee

L'Italia torna a ospitare una finale europea. Lo Juventus Stadium di Torino sarà infatti la sede dell'ultimo atto della Conference League 2027/28. L’ufficialità è arrivata nel corso del Comitato Esecutivo UEFA riunitosi in Grecia, a Salonicco, che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato lo scorso giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Non solo Torino, il Comitato ha indicato tutte le sedi delle finali delle principali competizione UEFA nel 2028 e 2029 .

Malagò: "L'assegnazione conferma l'apprezzamento della UEFA nei confronti dell'Italia"

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha dichiarato: “L’assegnazione della finale di Conference League 2028 a Torino è un’ottima notizia e conferma, ancora una volta, l’apprezzamento e la fiducia della UEFA nei confronti dell’Italia. I grandi eventi internazionali sono una straordinaria occasione di promozione del nostro Paese e, soprattutto, rappresentano un investimento sul futuro dello sport italiano. Torino ha tutte le carte in regola per essere una grande capitale europea dello sport e lo Juventus Stadium è una struttura all’altezza di una finale UEFA. È un riconoscimento importante per la città, per il Club e per tutto il sistema sportivo italiano. Ospitare grandi eventi significa creare valore, lasciare infrastrutture, competenze e una nuova cultura dell’organizzazione sportiva. L’Italia ha dimostrato di saperlo fare e questa scelta della UEFA ne è un’ulteriore conferma”.

Tutti i grandi appuntamenti calcistici in programma in Italia

La FIGC, come riportato nel proprio comunicato, "conferma quindi i suoi grandi investimenti e il suo impegno nell'organizzazione di eventi calcistici internazionali". Infatti, la finale di Conference League del 2028 va ad aggiungersi ad altre due competizioni che l’Italia è certa di ospitare nei prossimi anni, quali la fase finale dell’Europeo Under 19 Femminile nel 2029 e UEFA EURO 2032, quest’ultimo assieme alla Turchia.