Orsato promuove il nuovo corso: "Se gli arbitri non hanno paura di sbagliare, lo spettacolo torna al primo posto"

Se la percezione di allenatori, giocatori e tifosi, ossia le principali componenti a vario titolo del sistema calcio, conta qualcosa, allora fa bene Daniele Orsato, nuovo designatore Can di Serie A e B , a battersi il petto con orgoglio, dopo quattro turni completi di campionato che hanno detto una cosa: ci stiamo divertendo di più e ci sentiamo finalmente più vicini ai principali tornei europei.

Meno Var, fiducia agli arbitri e spettacolo al primo posto

Archiviati anche i tre, importanti, posticipi della 4ª giornata di Serie A, che ha visto fischiare i primi rigori e il Var entrare finalmente in azione, Orsato ha tutti gli elementi per stilare un primo bilancio, alla vigilia dell'ultimo turno prima della lunga sosta per le Nazionali: il nostro calcio si sta allineando a quei livelli che sembravano lontani anni luce e sta nuovamente appassionando addetti ai lavori e pubblico. Il segreto? Niente di alchemico, ma come spiega il designatore, intervenuto a 'Casa Italia', programma di Rai Italia, semplicemente il risultato di un nuovo approccio, che può così essere sintetizzato: "Spettacolo al primo posto, con coraggio e senza paura di sbagliare. Sono soddisfatto".