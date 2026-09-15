Castro, Soulé e Balerdi convocati per l'ultima di Messi con l'Argentina: la lista

Dopo la finale del Mondiale persa contro la Spagna, torna in campo l' Argentina per una serie di amichevoli che sarà tutt'altro che normale. Infatti Lionel Messi scenderà in campo per l'ultima volta con la maglietta dell'Albiceleste nella sfida contro il Benin , in programma il 6 ottobre al Monumental di Buenos Aires. La Pulce nelle scorse settimane aveva annunciato la decisione del ritiro dalla nazionale argentina sui social , e ora la sfida contro la nazionale africana sancirà la fine di una storia d'amore stupenda.

Castro, Soulè e Balerdi convocati dall'Argentina

Al fianco di Lionel Messi per la sua ultima partita con la maglia della nazionale argentina, ci saranno anche diverse conoscenze del campionato italiano, su tutti il blocco romanista. Tre giocatori giallorossi si uniranno al ritiro dell'Argentina dopo la sfida di campionato contro l'Inter, ovvero Matias Soulé e gli acquisti dell'estate Santiago Castro e Leo Balerdi. Dalla Serie A arriveranno anche Lautaro Martinez, Nico Paz e Nico Gonzalez. Messi, De Paul e Lo Celso si uniranno alla squadra direttamente per la partita contro il Benin, mentre il resto del gruppo sarà a disposizione del ct Scaloni anche per le sfide contro la Bolivia (30 settembre) e il Burkina Faso (3 ottobre)

Di seguito la lista completa dei convocati: