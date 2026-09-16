Lutto per Koeman: è morta la moglie Bartina. Aveva 65 anni

È morta a 65 anni Bartina Boddeveld , moglie di Ronald Koeman . A comunicare la scomparsa è stato lo stesso ex allenatore della Nazionale olandese , che ha affidato ai social un messaggio breve ma ricco di emozioni per la sua amata.

Lutto per Koeman: è morta la moglie Bartina

"È con grandissima tristezza, ma anche con immenso orgoglio e amore, che diciamo addio alla mia splendida moglie, alla nostra amatissima mamma e nonna". Bartina era al fianco di Koeman da molti anni e aveva condiviso con lui le diverse tappe della sua vita, prima da calciatore e poi da allenatore. La famiglia aveva affrontato negli ultimi tempi una lunga battaglia contro una malattia, un percorso di cui lo stesso Koeman aveva parlato pubblicamente, raccontando le difficoltà legate alle cure.

Le chemioterapie durante i Mondiali

In estate, riferendosi alla possibilità di avere la moglie al suo fianco durante gli impegni con la Nazionale, Koeman aveva spiegato: "Mia moglie Bartina non è qui con me. Ogni mercoledì pomeriggio si sottopone a dei cicli di chemioterapia e poi soffre di effetti collaterali per uno o due giorni. A volte la vita è difficile per lei, per me, per noi tutti insieme. Speriamo che i trattamenti diano risultati positivi, ma è dura". Una perdita che colpisce profondamente il mondo del calcio, Koeman e tutta la sua famiglia, dopo una vita condivisa e un lungo percorso affrontato insieme.