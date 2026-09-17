Clamoroso in Francia: podologo dello staff di Zidane fa un'intervista non autorizzata e viene cacciato all'istante

Marc Retali , podologo dello staff del neo-ct della Francia , Zinedine Zidane , ha rilasciato un'intervista non autorizzata ed è stato immediatamente sollevato dall'incarico. Lo rivela L'Equipe raccontando che "martedì scorso la Federazione calcistica francese ha annunciato ufficialmente il nuovo staff di Zidane " e che "il podologo alsaziano non figura più nell'organigramma, come ad agosto, quando ne era stata diffusa una prima versione". Al suo posto è stato nominato Serge Isidoro , che in passato ha curato i calciatori del Benfica e i giocatori di basket del Nanterre .

"Retali ha scatenato l'ira del medico del medico capo Collado"

Perché questa sostituzione? L'Equipe spiega: "Retali ha scatenato l'ira di Hervé Collado, il nuovo medico della nazionale francese, per aver rilasciato una lunga intervista a RMC pochi giorni dopo la sua nomina. Nell'intervista Retali ha ripercorso la sua carriera e ha espresso la sua gioia e sorpresa di far parte di questa nuova avventura. L'apparizione mediatica, non autorizzata in anticipo, non è piaciuta al medico capo".

"L'obbligo di riservatezza non è stato rispettato", aveva raccontato una fonte vicina allo staff della nazionale francese. Ma la stessa fonte hanno poi chiarito "che tale obbligo di riservatezza non può sussistere prima della firma del contratto in questione. E a metà agosto lo staff non aveva ancora firmato alcun contratto".