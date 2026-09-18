Il caso Malagò e gli effetti collaterali sul calcio italiano
Bisogna provare a essere seri e a non trasformare l'esempio in ingiustizia.
Bisogna provare a distaccarsi dalla rivisitazione del maoismo e resistere alla tentazione di colpirne uno, l'uno che non ci piace, per un puntiglio che non educherà nessuno. Bisogna evitare che il ridicolo soppianti la logica e ci faccia ripartire dal via al primo imprevisto, come nel Mònopoli, perché in questo caso il gioco non vale la candela.
Il caso sul tavolo, è noto, riguarda l'eleggibilità di Giovanni Malagò a guida della Federcalcio.
Una storia kafkiana, assurda, grottesca che restituisce l'impressione di un accanimento ad personam e di un'immobilità che in prospettiva rischia di essere fatale all'intero movimento. La giustizia sportiva, attraverso il suo massimo organo infatti, la Procura generale dello Sport, non ha ravvisato violazioni disciplinari a carico di Giovanni Malagò nella presentazione della sua candidatura alla presidenza, conclusasi con l'elezione del 22 giugno scorso e ha accolto l'archiviazione richiesta per ben due volte dalla Procura federale.
Dal canto suo il Prefetto Ugo Taucer rimane fermamente convinto che, senza tesseramento, Malagò non avrebbe potuto concorrere alla guida della Figc.
Risultato? Un inquietante passaggio di carte e consegne che lascia l’intero lavoro di Malagò sub judice e in attesa che il Segretario generale del Coni svolga gli adempimenti di competenza il teatro dell’assurdo è al comando. Luciano Buonfiglio, vaso di coccio tra i vasi di ferro, ha anticipato che verrà nominato un comitato di giuristi di “chiara fama” per approfondire il tema e esprimere un parere pro veritate sulla candidabilità/eleggibilità di Malagò. Un modo per prendere ulteriore tempo mentre si affaccia il paradosso di un ente pubblico, il Coni, casa Malagò fino all’altro ieri, chiamato a dirimere la matassa e a decidere in ultima istanza del destino dell’ex presidente.
Estrometterlo in via amministrativa, per mano dell’organismo di governo dello sport, non certo alieno e insensibile alla posizione della politica di totale avversione nei confronti di Malagò, potrebbe essere la goccia che fa traboccare definitivamente la brocca della credibilità. Non capirebbe nessuno e il danno di immagine per un’anatra già zoppa, il calcio italiano, sarebbe definitivo. Fingere di non capirlo e appellarsi alla più stolida delle regole per affermare un principio nell’ambito in cui i principi somigliano quotidianamente a coriandoli sul selciato a fine carnevale renderebbe il sistema pallone identico a un circo e chiunque parli di ripartenza un clown. Non essendoci niente da ridere - manchiamo ai Mondiali da dodici anni - non resterebbe che piangere.
L’uomo che non aveva mai visto niente di più bello degli scambi tra Biavati e Sansone, Pier Paolo Pasolini, e amava il calcio molto più di quanto non amasse sé stesso, diceva che soltanto nell’attimo in cui si è a tu per tu con la regola da infrangere si può sfiorare la rivelazione della verità. Quello che stiamo vivendo è uno di quei momenti. Ignorarlo darebbe al caos lo spazio per dominare e ai detrattori il materiale per un romanzo. Scriviamo sui giornali e i romanzi preferiamo leggerli inseguendo il lieto fine. Non è troppo tardi per deporre le armi. Non è troppo tardi per stringersi la mano e partire davvero prima di non partire mai più.
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