Malen e Koopmeiners nella prima lista di Xavi: ecco i convocati dell'Olanda
Prime convocazioni ufficiali da ct dell'Olanda per Xavi Hernandez, in vista dei prossimi impegni degli Oranje in Nations League. Il tecnico spagnolo, ex bandiera e tecnico del Barcellona, guarda anche alla Serie A, tra scelte scontate e altre ardite.
Da Malen a Koopmeiners, le scelte di Xavi
Sono 26 i giocatori convocati da Xavi in vista delle impegnative sfide di Nations League che attendono l'Olanda: andata e ritorno con la Serbia, ma anche Germania e Grecia fuori casa. In lista anche quattro giocatori del nostro campionato. C'è chiaramente Donyell Malen, capocannoniere della Serie A, che nella Roma gioca da prima punta e che fin qui con gli oranje è stato confinato sulla fascia. C'è Taylor, dall'altra metà della capitale, che sta sorprendendo come la Lazio nel nuovo ruolo ritagliatogli da Gattuso. Ma ci sono anche due nomi che non ci si aspetterebbe: Koopmeiners e Lang, rilanciati da Spalletti e Allegri rispettivamente nella Juve e nel Napoli, dopo un'estate trascorsa sull'uscio, fino alla chiusura del mercato.
I convocati dell'Olanda
Portieri: Verbruggen, Roefs, Flekken
Difensori: Timber, Dumfries, Van de Ven, Van Hecke, Van Dijk, Frimpong, Hato, Aké, Geertruida
Centrocampisti: Gravenberch, Reijnders, Veerman, Zechiel, Taylor, Koopmeiners, Timber
Attaccanti: Summerville, Kluivert, Gakpo, Van Bommel, Brobbey, Malen, Lang
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS