Malen e Koopmeiners nella prima lista di Xavi: ecco i convocati dell'Olanda

Da Malen a Koopmeiners, le scelte di Xavi

Sono 26 i giocatori convocati da Xavi in vista delle impegnative sfide di Nations League che attendono l'Olanda: andata e ritorno con la Serbia, ma anche Germania e Grecia fuori casa. In lista anche quattro giocatori del nostro campionato. C'è chiaramente Donyell Malen, capocannoniere della Serie A, che nella Roma gioca da prima punta e che fin qui con gli oranje è stato confinato sulla fascia. C'è Taylor, dall'altra metà della capitale, che sta sorprendendo come la Lazio nel nuovo ruolo ritagliatogli da Gattuso. Ma ci sono anche due nomi che non ci si aspetterebbe: Koopmeiners e Lang, rilanciati da Spalletti e Allegri rispettivamente nella Juve e nel Napoli, dopo un'estate trascorsa sull'uscio, fino alla chiusura del mercato.

I convocati dell'Olanda

Portieri: Verbruggen, Roefs, Flekken

Difensori: Timber, Dumfries, Van de Ven, Van Hecke, Van Dijk, Frimpong, Hato, Aké, Geertruida

Centrocampisti: Gravenberch, Reijnders, Veerman, Zechiel, Taylor, Koopmeiners, Timber

Attaccanti: Summerville, Kluivert, Gakpo, Van Bommel, Brobbey, Malen, Lang