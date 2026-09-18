Inchiesta arbitri, la procura di Monza chiede l'archiviazione per il caso "bussate" in sala Var
Dalle indagini non sono emersi elementi determinanti in merito alle posizione dell'ex designatore arbitrale Rocchi e degli altri nomi coinvolti
Si sgonfia il caso delle 'bussate' in sala Var a Lissone tre il 2024 ed il 2025. La procura di Monza ha infatti richiesto l'archiviazione in relazione al reato di frode sportiva per l'ex designatore Rocchi e gli altri nomi coinvolti.
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