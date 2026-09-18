La Russia tornerà in una competizione Fifa dopo quattro anni: ecco quando

A distanza di oltre due anni dallo scoppio del conflitto in Ucraina , la Russia riapre i ponti con il calcio internazionale gestito dalla FIFA. La selezione nazionale Under 15 maschile è stata infatti inserita tra le partecipanti alla Coppa del Mondo e al Festival di categoria, evento in programma in Azerbaigian il mese prossimo.

Russia, ecco il primo torneo dopo l'inizio della guerra con l'Ucraina

Subito dopo l'inizio delle ostilità nel 2022, la FIFA e la UEFA avevano imposto l'esclusione totale di club e rappresentative russe dai rispettivi tornei. Nonostante un primo e parziale ammorbidimento della misura nel 2023 rivolto alle formazioni Under 17, l'appuntamento in terra azera segnerà il primo vero e proprio rientro sul terreno di gioco per una selezione di Mosca. Nella fase a gironi, la squadra affronterà i pari età di Turchia, Afghanistan, Gibuti, Sierra Leone e Sudan.

Il percorso verso il reintegro

L'integrazione segue la direttiva approvata lo scorso dicembre dal Consiglio della FIFA, che ha esteso la partecipazione al torneo Under 15 a tutte le 211 federazioni associate. A spianare la strada al reintegro sono stati anche due passaggi chiave: la decisione del CIO a luglio di revocare la raccomandazione di bandire gli atleti russi dalle discipline internazionali e le recenti dichiarazioni del presidente della FIFA Gianni Infantino, che aveva giudicato la linea del ban "non produttiva".