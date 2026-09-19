Se il caso Malagò dev’essere discusso da «esperti giuristi», valutando in punta di diritto le varie interpretazioni del tesseramento mancante, allora anche il presidente Figc sta affilando le proprie armi legali. Il suo asso nella manica sarebbe la procedura di contestazione delle candidature che il Coni ha previsto nel regolamento elettorale, adottato anche dalla Figc: per dire “no, questa candidatura non s’ha da fare” ci sono 7 giorni di tempo, mentre in questo caso la macchina inquirente è partita oltre un mese dopo. La storia è ormai nota: il procuratore Taucer, su sollecitazione dell’avvocato Miele, ha chiesto alla procura Figc di approfondire le ragioni dell’assenza di una tessera (quella in possesso di allenatori, dirigenti e calciatori), fattispecie mai contestata ai predecessori di Malagò, lì dove lo statuto federale prevede “la regolarità” del tesseramento, fattispecie che da Via Allegri distinguono dall’obbligatorietà; per la Figc chi è tesserato deve essere a posto tra iscrizione e procedimenti disciplinari, ma chi non lo è non deve esserlo. Anche perché chi si presenta è accreditato da una componente (tipo la Serie A), un lasciapassare che sottintende l’appartenenza al mondo del calcio. Le federazioni che prevedono l’obbligo solitamente lo scrivono a chiare note (vedi la pallavolo). Eppure Taucer ha respinto la richiesta d’archiviazione del collega Chiné e ha rimesso gli atti alla valutazione del Comitato Olimpico, il cui presidente, Buonfiglio, ha utilizzato parole nette: «Taucer ha ribadito che il possesso di un valido tesseramento deve essere uno dei requisiti per la candidabilità ed eleggibilità e che la Figc non ha concretamente applicato i principi che sono stati pertanto violati». Se così fosse, si aprirebbe la strada del commissariamento, obiettivo che una parte della maggioranza - non solo Lotito - da tempo persegue. «Sono abituato ad avere qualcuno che vuole sovvertire le dinamiche di consenso popolare», il pensiero di Malagò, che qualcuno ha già provato a far cadere ancor prima che potesse sedersi sul trono con la famosa vicenda del pantouflage, il divieto di porte girevoli. Anche Gravina, prima di lui, si era sentito «un bersaglio».