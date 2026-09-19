Per Mazzola bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio. Malagò: "Ho un dolore profondo"
Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. In queste ore stanno arrivando tantissimi messaggi di affetto sui social da parte di vip, squadre, ex calciatori, dirigenti per l'icona del nostro calcio e di quello mondiale. Ci sarà un minuto di silenzio per omaggiare il ricordo di Mazzola. Infatti, il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana. Nella sede della Figc a Roma e al Centro Tecnico Federale di Coverciano sono state esposte bandiere a mezz’asta.
Malagò: "Mazzola una bandiera e un campione"
"La scomparsa di Sandro Mazzola - ha dichiarato il presidente federale Giovanni Malagò - è un dolore profondo per me e per tutto il calcio italiano. Se ne va una leggenda, una delle figure che hanno contribuito a rendere grande il nostro calcio nel mondo. Sandro è stato una bandiera, un capitano, un campione capace di attraversare un'epoca e di diventare memoria collettiva". "Il figlio di Valentino che ha saputo trasformare un cognome immenso in una storia altrettanto grande, costruita con talento, personalità, coraggio e una straordinaria umanità. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato suo padre e quei campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano", ha concluso il presidente Figc.
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