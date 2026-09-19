Per Mazzola bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio. Malagò: "Ho un dolore profondo"

Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola , leggenda dell' Inter e della Nazionale. In queste ore stanno arrivando tantissimi messaggi di affetto sui social da parte di vip, squadre, ex calciatori, dirigenti per l'icona del nostro calcio e di quello mondiale. Ci sarà un minuto di silenzio per omaggiare il ricordo di Mazzola . Infatti, il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana. Nella sede della Figc a Roma e al Centro Tecnico Federale di Coverciano sono state esposte bandiere a mezz’asta .

Malagò: "Mazzola una bandiera e un campione"

"La scomparsa di Sandro Mazzola - ha dichiarato il presidente federale Giovanni Malagò - è un dolore profondo per me e per tutto il calcio italiano. Se ne va una leggenda, una delle figure che hanno contribuito a rendere grande il nostro calcio nel mondo. Sandro è stato una bandiera, un capitano, un campione capace di attraversare un'epoca e di diventare memoria collettiva". "Il figlio di Valentino che ha saputo trasformare un cognome immenso in una storia altrettanto grande, costruita con talento, personalità, coraggio e una straordinaria umanità. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato suo padre e quei campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano", ha concluso il presidente Figc.