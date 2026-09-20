Malagò e la polemica con Buonfiglio: “L’ineleggibilità? Questione politica e personale”

ROMA - Uno si definisce « una vittima », l'altro spera « di non dover intervenire ». Malagò è finito al centro dell'ennesima bufera per il caso del mancato tesseramento che, a differenza di quanto sostengono il procuratore generale Taucer e, di rimando, il presidente del Coni, Buonfiglio , secondo la Figc non è un presupposto per rendere inammissibile una candidatura . Un fatto che ieri Abodi (l'altro) ha commentato esprimendo una posizione ben precisa, poco conciliante con le istanze di Malagò (l'uno): «Sono convinto che nella fattispecie non abbia responsabilità - ha detto il ministro per lo Sport durante l'evento di Fenix a Roma - Ma non possiamo neanche sottovalutare che le regole che valgono per tutti le ha fatte proprio il Coni, e questo il presidente Malagò lo sa». Certo, il titolare del dicastero si è anche augurato «che la questione non si politicizzi», ma sa bene che il tema del commissariamento è da tempo un chiodo fisso di tanti parlamentari che sostengono la sua stessa maggioranza , non solo di Lotito .

Malagò, il caso

In qualsiasi caso, Malagò ieri non ha risparmiato stoccate a Buonfiglio, che lui sostenne come suo successore alla guida del Comitato Olimpico: «Sono sotto attacco. La questione è esclusivamente di carattere personale e politica. Se mi sono pentito di averlo appoggiato? Tutto e tutti credo siano a dir poco sorpresi da certi comportamenti, ma nella vita non si finisce mai di imparare». Lo statuto Figc parla di "regolarità del tesseramento" e secondo l'interpretazione corrente non prevede l'obbligatorietà della tessera (quella che hanno dirigenti di società, allenatori o atlete). Per la Federcalcio il nodo dell'appartenenza a questo mondo si risolve con l'accreditamento di una componente, per Taucer e per il Coni l'interpretabilità non sussiste: si è in regola quando si è tesserati. E Malagò non lo era, come del resto Gravina.

La sentenza

«La premier Meloni ripete sempre “lasciate decidere quello che vuole la gente”. Quindi è giusto che una persona eletta al 70% e chiamata dagli altri abbia questo tipo di problemi?», l'altro affondo del presidente, arrivato proprio nel giorno in cui le motivazioni della sentenza della Corte federale d'Appello sul reclamo respinto all'avvocato Miele, l'uomo che ha scatenato il caso, portano nuove argomentazioni alla tesi di Malagò. Come raccontato ieri dal nostro giornale, «avverso le candidature è ammessa impugnazione entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito federale». La Corte tiene il punto e va persino oltre ricordando che «la legittimazione a contestare l'ammissibilità delle candidature» spetta «al candidato ammesso e al procuratore federale». Ne consegue che Miele, non ammesso, «non è legittimato». La scansione temporale ha, secondo la Corte guidata da Torsello, una funzione precisa: «Consentire che ogni contestazione sull'assetto delle candidature sia definita prima del voto». «Ammettere che il medesimo vizio possa essere dedotto dopo - si legge ancora - e da chi non era legittimato a dedurlo prima, significherebbe consentire che la composizione degli organi di vertice della federazione resti esposta a contestazione per un tempo indefinito». Nessuno vorrebbe una federazione sub iudice in eterno. Almeno in teoria.