La tribuna di Mazzola: la rubrica sul CorSport e lo scoop Platini

L’idea spuntò nel bel mezzo di una riunione della redazione del Corriere dello Sport: « Si può proporre a Sandro Mazzola di scrivere qualche articolo di calcio per noi? ». Sembrava quasi una follia o una impresa disperata per chi avesse ricevuto l’incarico di formularla all’interessato. E invece… Sandro Mazzola , beniamino dei tifosi interisti e della stampa milanese, specializzata e non, opinionista del Corriere dello Sport divenne qualcosa di concreto.

Mazzola e la sua "tribuna": "Che scriva quanto vuole"

Come spesso accade, la realtà si sarebbe rivelata felicemente diversa dall’immaginazione. Perché nei giorni successivi alla sua “uscita” di scena dall’Inter, spiegata in ogni dettaglio con un pranzo in via Col di lana riservato ai giornalisti, la risposta del “Baffo” alla proposta “indecente” fu immediata e inattesa. “Molto volentieri” tagliò corto senza addentrarsi in altri dettagli, spinto dalla voglia di restare comunque nel mondo del calcio italiano a discutere del suo primo amore. E così il 14 settembre 1984 cominciò la collaborazione giornalistica che molta popolarità addusse al quotidiano sportivo romano e una serie di spunti polemici provocò tra gli addetti ai lavori. Sandro era puntualissimo nel preparare la rubrica settimanale che gli era stata ritagliata su misura (titolata “la tribuna di Mazzola”) sia con gli argomenti di maggiore attualità che nelle generose misure. «Che scriva quanto vuole» ripetevano da Roma. Sandro aveva l’abitudine, molto in voga all’epoca, di completare a mano i suoi appunti e di trasmetterli attraverso un marchingegno da poco in dotazione ai giornali italiani, il telecopier, una sorta di gigantesca macchina fotografica che trasmetteva a distanza la foto della cartella dattiloscritta inserita nel macchinario.

Lo scoop: "Plantini era mio!"

Dopo un promettente rodaggio, venne anche il tempo di un autentico scoop. Se la memoria non ha fatto scherzi, l’appuntamento della settimana fissato per venerdì 28 dicembre fu infatti impreziosito dalla pubblicazione di un documento inedito, pur con qualche doverosa cancellazione (di alcuni dettagli), riferito al pre-accordo stipulato dallo stesso Sandro Mazzola con Michel Platini ai tempi in cui in Italia vigeva ancora il blocco parziale del mercato straniero. Il titolo esplosivo fu: “Platini era mio, lo persi così”. E nel sommario spuntò un dettaglio decisivo: “Sarebbe costato solo 140 milioni ma l’Inter non ebbe il coraggio di rischiare e fu un suicidio!”. E infatti il fuoriclasse francese finì poi alla Juve di Boniperti in coppia con Boniek nella stagione successiva al mondiale azzurro del 1982. Inutile riepilogare qui le reazioni di quella pagina. Sandro Mazzola non fece una piega e continuò con la sua tribuna fino a quando, rientrato nel mondo del calcio, decise di interrompere la collaborazione.