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Juve-Atalanta diretta, segui la sfida della quinta giornata di Serie A LIVE

Spalletti cerca il rilancio in campionato prima della sosta: viene da due partite senza successi (sconfitta con il Sassuolo e pareggio con il Milan)
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Valerio Minutiello
Valerio Minutiello

1 min

Pubblicato il 20.09.2026, 17:15

juveatalanta

All'Allianz Stadium va in scena alle 18 la sfida tra la Juve di Spalletti e l'Atalanta dell'ex Sarri. Segui la sfida con noi in tempo reale, con tutti gli aggiornamenti e le statistiche. 

17:14

Le formazioni ufficiali di Juve-Atalanta

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, McKennie; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. All. Sarri

 

 

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