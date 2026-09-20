Serie A
domenica 20 settembre 2026
Allianz Stadium
18:00
Serie A
domenica 20 settembre 2026
Allianz Stadium
Juve-Atalanta diretta, segui la sfida della quinta giornata di Serie A LIVE
All'Allianz Stadium va in scena alle 18 la sfida tra la Juve di Spalletti e l'Atalanta dell'ex Sarri. Segui la sfida con noi in tempo reale, con tutti gli aggiornamenti e le statistiche.
17:14
Le formazioni ufficiali di Juve-Atalanta
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, McKennie; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. All. Sarri
Allianz Stadium - Torino
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS