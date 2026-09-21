Infantino scrive una lettera alle Federazioni: "Riformiamo la governance della Fifa"
A inizio mese la conferma della ricandidatura alla presidenza e ora inizia la sua campagna elettorale. Il presidente della Fifa Gianni Infantino naviga a vele spiegate verso le elezioni del 2027. Il ruolo da numero uno della massima organizzazione calcistica globale torna a essere sottoposto a elezioni e l'italo svizzero punta alla rielezione. Da quando nel 2016 raccolse l'eredità di una Fifa senza più credibilità dopo il caso Blatter, Infantino non ha più avuto ostacoli. Nelle due elezioni nel 2019 e nel 2023 è stato rieletto senza opposizione. Ma nel prossimo anno la questione sembra che non sarà così semplice. La scia di polemiche scatenata prima, durante e dopo il Mondiale in Nord America rischia di creare più di qualche grattacapo a Infantino, che nel frattempo inizia la sua campagna elettorale e scrive alle Federazioni.
Infantino scrive alle Federazioni: la lettera
I consensi per il presidente sono notevolmente calati dopo la rivelazione del progetto di creare una società commerciale aperta a investitori privati per quanto riguarda il Mondiale. Di quel progetto non se n'è fatto più niente grazie alla posizione contraria delle Federazioni, ma la frattura è stata definitvamente aperta, specialmente con la Uefa che ha revocato in blocco il sostegno a Infantino.
Il presidente uscente della Fifa ha ora proposto una consultazione delle Federazioni con l'obiettivo di riformare la governace della Fifa. AFP ha ottenuto una copia di questa lettera rivelando alcuni passaggi: "Proporrò che il Consiglio [della Fifa, ndr] organizzi una consultazione diretta, strutturata e a tempo determinato con le confederazioni, le associazioni affiliate e le parti interessate in merito alle modalità per rafforzare ulteriormente i processi decisionali della Fifa".
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