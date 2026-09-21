Infantino scrive una lettera alle Federazioni: "Riformiamo la governance della Fifa"

A inizio mese la conferma della ricandidatura alla presidenza e ora inizia la sua campagna elettorale. Il presidente della Fifa Gianni Infantino naviga a vele spiegate verso le elezioni del 2027. Il ruolo da numero uno della massima organizzazione calcistica globale torna a essere sottoposto a elezioni e l'italo svizzero punta alla rielezione. Da quando nel 2016 raccolse l'eredità di una Fifa senza più credibilità dopo il caso Blatter, Infantino non ha più avuto ostacoli. Nelle due elezioni nel 2019 e nel 2023 è stato rieletto senza opposizione. Ma nel prossimo anno la questione sembra che non sarà così semplice. La scia di polemiche scatenata prima, durante e dopo il Mondiale in Nord America rischia di creare più di qualche grattacapo a Infantino, che nel frattempo inizia la sua campagna elettorale e scrive alle Federazioni.