Xhaka, ma cosa fai? Falso certificato anti-Covid nel 2022. E lui: “Mi autosospendo”

Guai grossi in vista per Granit Xhaka . Il fatto che il capitano della Svizzera si sia autoescluso dalle prossime quattro partite dell’imminente sosta per le nazionali, sembra solo una questione collaterale rispetto alla vicenda in cui è coinvolto per aver usufruito di un falso certificato di vaccinazione anti-Covid nel 2022 . Il giocatore sarà interrogato la prossima settimana dalla procura di Lucerna, dove da tre anni a questa parte si indaga su un medico della città svizzera per il presunto rilascio di una serie di certificati falsificati. Venuta a galla la faccenda con una crescente attenzione mediatica negli ultimi giorni, Xhaka ieri mattina sui social ha vuotato il sacco: « È stato un errore, mi assumo tutta la responsabilità . Sto già collaborando con le autorità competenti». Sui motivi che l’hanno spinto a fare quella scelta ha aggiunto: «All'epoca nutrivo seri dubbi e preoccupazioni riguardo al vaccino contro il Covid. Provavo una profonda sfiducia nei confronti del vaccino ed ero tormentato dalla paura e all'incertezza. In questo stato emotivo turbolento, ho richiesto un certificato di vaccinazione anziché chiarire i miei dubbi attraverso i canali appropriati. Oggi mi rendo conto che non è stata la scelta giusta».

Cosa rischia Xhaka

Il trentatreenne elvetico, che in quel periodo militava nell’Arsenal e oggi indossa la maglia del Sunderland, rischia una pesante multa o addirittura a rigor di legge fino a cinque anni di carcere. In Svizzera durante la pandemia non c’era un obbligo legale di possedere il certificato di vaccinazione, ma era comunque necessario per l’accesso a diverse attività e luoghi oltre che per viaggiare come requisito di ingresso e uscita dal Paese. Tramite il suo entourage, Xhaka a suo tempo aveva reso noto di essere stato vaccinato per la prima volta il 25 gennaio 2022 e poi nuovamente a novembre dello stesso anno. La procura cantonale di Lucerna ha già fatto sapere che «le indagini puntano a chiarire se vi siano stati reati penali connessi al possibile ottenimento fraudolento di una falsa certificazione oppure alla falsificazione di documenti».

Xhaka comunque convocato

Giovedì scorso Xhaka figurava regolarmente nella lista dei convocati del ct Yakin, ma a fronte di una pressione crescente domenica sera il calciatore ha avvisato la propria federazione e ieri mattina è intervenuto sui social mentre i propri connazionali si presentavano in ritiro in Turchia. Il numero uno federale, Peter Knabel, ha fatto da pompiere per provare ad abbassare i riflettori: «Credo che abbia dimostrato con il suo comportamento e la sua reazione come un capitano dovrebbe rispondere a una situazione del genere. Il resto lo discuteremo con calma in futuro». Il caso di Xhaka è diverso da quello dell’allenatore della nazionale di hockey, Patrick Fischer, avvalsosi di un falso certificato anti-Covid per partecipare alle Olimpiadi di Pechino 2022. Dopo essere stato licenziato, l’ex selezionatore è stato squalificato per 4 anni a livello sportivo e sanzionato di 38.000 franchi svizzeri da un tribunale penale.