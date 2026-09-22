"Ignoranza, ipocrisia e stupidità", le parole di fuoco della Federcalcio israeliana contro il ct dell'Irlanda

In vista delle due sfide in programma in Nations League Hallgrimson ha dichiarato: "Stiamo giocando contro il genocidio" 
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2 min

Pubblicato il 22.09.2026, 10:21 (Aggiornato il 22.09.2026, 10:55)

IsraeleIrlandaNations League

La Federcalcio israeliana contro il commissario tecnico dell'Irlanda. "Stupidità, ignoranza e ipocrisia". Con queste parole la Ifa ha accusato Helmir Hallgrimsson, ct della nazionale irlandese, in seguito alle sue dichiarazioni riguardo le sfide tra le due squadre in Nations League: "Non stiamo giocando con il genocidio, stiamo giocando contro il genocidio".

Il ct dell'Irlanda: "Stiamo giocando contro il genocidio"

L'Irlanda affronterà Israele nella prossima Nations League. La gara di andata andrà in scena il 27 settembre, in Ungheria, con la gara di ritorno il 4 ottobre in Serbia. Entrambe le partite saranno disputate quindi in campi neutri, con le porte chiuse. In merito, Hallgrimson ha dichiarato, dopo aver parlato individualmente con i giocatori: "Nessuno di noi si sente a proprio agio a giocare queste partite". "Non stiamo giocando con il genocidio, stiamo giocando contro il genocidio. Stiamo giocando contro Israele, non con Israele", con riferimento al conflitto in atto contro il gruppo terroristico palestinese Hamas. 

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La Federcalcio israeliana: "Il ct dell'Irlanda incarna ignoranza, stupidità e ipocrisia"

Non si è fatta attendere la risposta della Federcalcio israeliana. Come riportato da Times of Israel, la Ifa ha affermato di avere "contribuito al mondo e all'umanità in innumerevoli campi, guadagnandoci un numero impressionante di premi Nobel lungo il percorso". Proseguendo: "Purtroppo non abbiamo ancora trovato una cura per la stupidità, l'ignoranza e l'ipocrisia dimostrate dall'allenatore della nazionale irlandese. Non stiamo giocando con l'ignoranza, l'ipocrisia e la stupidità, stiamo giocando contro l'allenatore che le incarna".

 

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