Mbappé vuole il Pallone d'Oro: "Anno fantastico a livello individuale, è quello il criterio"

"Vincere il Pallone d'oro non è un'ossessione, ma un obiettivo ". Così ha parlato Kylian Mbappé , nel corso dell'intervista rilasciata a Rfi riguardo il più importante premio individuale nel calcio, che sarà assegnato il prossimo 16 ottobre . In particolar modo, la stella del Real Madrid e della nazionale francese è convinto che questo possa essere l'anno giusto: "Sì, perché ho fatto una buona annata a livello individuale, e questo dovrebbe essere il criterio più importante".

Mbappé sul Pallone d'Oro: "E' un trofeo individuale, io sono stato il miglior marcatore in tutte le competizioni"

"Sono stato il miglior marcatore in tutte le competizioni più importanti e penso che possa essere un buon anno per me. Lo sento. Al Pallone d'Oro non annunceranno una squadra nella busta, ma un giocatore. E' un trofeo individuale e penso che sia questo a dover prevalere su tutto". Mbappé è convinto di poter essere lui il successore di Dembelé, nonostante la sfida sia più aperta che mai: "Sì, è quello che si dice. Se non lo dovessi vincere sarei deluso, certo, come ogni agonista lo sarebbe. Sarebbe il mio spirito competitivo a essere toccato". Dichiarazioni forti, quelle di Mbappé, che potrebbero dar fastidio. A questo riguardo il classe 1998 ha risposto: "In Francia ci sono molte cose che fanno scandalo, non ho problemi con questo. Non ho mai voluto mettere tutti d'accordo, perché non è possibile. Ma non riesco a essere qualcun altro. Cerco di essere me stesso, con le mie qualità e i miei difetti, con le mie conquiste e i miei fallimenti. E vado avanti così".

"Quello della Francia non è stato un Mondiale deludente"

Nel corso dell'estate Mbappé è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali, vincendo la scarpa d'oro dell'edizione: "Qualcosa di incredibile. Non me ne rendevo conto, quando sei nel vivo dell'azione vuoi semplicemente andare verso il prossimo obiettivo, la prossima partita, segnare il prossimo gol. Ma quando ero in vacanza tutti mi parlavano soltanto di questo, del fatto di essere il miglior marcatore nella storia dei Mondiali. Ti rendi conto di quanto sia importante la Coppa del Mondo. È la più grande competizione sportiva". Nella competizione, però, la Francia ha terminato al quarto posto: "Non definirei deludente questo Mondiale. Quando non vinci, sei sempre deluso. Ma penso che abbiamo dato una buona immagine del nostro Paese. Eravamo una squadra piacevole da vedere giocare e i francesi si sono divertiti molto a guardarci, così come il mondo intero".