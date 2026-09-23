Sutalo si prende la Lazio: impatto da top player e record di recuperi
Le sue parole hanno già una risposta: "Sono qui per dimostrare quanto valgo". Tanto, si è capito in 180 minuti. Sutalo si è preso il posto nella Lazio e ora si riprenderà quello nella Croazia. Uno degli 8 nazionali impegnati lontano da Formello durante la sosta, l'unico calciatore biancoceleste che ha giocato il Mondiale. Una fotografia nitida del suo livello. Ha convinto con il Milan e ri-convinto a Venezia: spicca soprattutto il dato dei recuperi, raccolti dalla Lega di A, sono stati 12 al Penzo, 4 in più di Belahyane (8 per il regista marocchino, il secondo laziale nella speciale classifica), almeno il triplo rispetto a tutti gli altri compagni (Zaccagni a 4). Record della partita per Sutalo, nessuno del Venezia ha retto il passo: Juan Jesus si è fermato a 9, Schingtienne e Kike Pérez a 5. Ha barcollato insieme al resto della squadra nel primo tempo, non è crollato grazie all'esperienza e al tempismo negli interventi. Adams stava per colpire a tu per tu con Mandas, è stato interrotto sul più bello dalla sua scivolata, non ha permesso all'attaccante di calciare. Sutalo si è imposto nelle ultime due gare, siamo all'inizio e il suo stato di forma può solo migliorare. Si era presentato a Roma con qualche problema al polpaccio, l'ha smaltito con la gestione dei primi allenamenti quotidiani, ha accelerato quando lo stato di forma gliel'ha consentito. Gattuso l'ha sganciato appena ha potuto, l'occasione è arrivata con la frattura alla mano sinistra rimediata da Doekhi (operato), mancavano due giorni al big match con il Milan. Fino a quel momento l'olandese aveva brillato in coppia con Provstgaard (non considerando la figuraccia in Coppa Italia con il Mantova).
Il fattore Sutalo: ora Gattuso ha un nuovo leader
La Lazio aveva subìto solamente il gol di Davis a Udine nelle prime 3 giornate di Serie A. L'esigenza ha creato l'opportunità per Sutalo, la sua prestazione con i rossoneri ha gettato le basi per la seconda titolarità di fila. Forse il ballottaggio si rinnoverà a ridosso della ripartenza con il Monza (11 ottobre), magari dettato dall'assenza durante la pausa del campionato (a differenza dell'ex Union Berlino). Sutalo tornerà alla base tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre. Nel periodo in questione disputerà 4 sfide di Nations League: affronterà la Repubblica Ceca in trasferta sabato 26 settembre, sempre fuori la Spagna martedì 29, poi 2 partite in casa contro Inghilterra (sabato 3 ottobre) e di nuovo Spagna (martedì 6 ottobre). La speranza è che ci sia un'alternanza tra i difensori croati, che non rientri con un minutaggio eccessivo nelle gambe. Per lui 37 presenze totali in nazionale, al Mondiale ne ha aggiunte 4 da 90 minuti tra la fase a gruppi e i sedicesimi di finale (eliminazione per mano del Portogallo). Nel 2022 era stato convocato anche in Qatar, in quel caso venne schierato soltanto nella finale per il terzo e quarto posto contro il Marocco. Numeri che sottolineano la qualità dell'innesto estivo della Lazio, prelevato in prestito oneroso (da 3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 7,5. La cifra, con i bonus, potrebbe salire fino a un massimo di 15 milioni. Sembra valerli tutti, stando all'impatto positivo. «Non vedo l'ora di iniziare», aveva aggiunto nella conferenza di presentazione. Ora è Gattuso che non vede l’ora che torni.
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