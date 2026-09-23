Controlli sulle società. Il report: “Aumenta valore della produzione, ma anche i costi”

“ Un settore in trasformazione denso di tensioni strutturali, dove il valore della produzione aumenta ma i costi aumentano di più ”. Questa la fotografia attuale dello sport professionistico fatta nel corso della presentazione della relazione annuale della commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società , l’organismo fortemente voluto da questo governo che ha mandato in pensione – non senza strappi e polemiche – le commissioni endofederali di calcio ( Covisoc ) e basket ( Comtec ), con poteri diversi e maggiori. Il presidente della commissione, Massimiliano Atelli , ha ricordato che quella economica “è una fragilità cronica, ecco perché servono verifiche ulteriori sull’onorabilità e sulla solidità finanziaria di chi sta attraversando complesse vicende giudiziarie”. Atelli vorrebbe “estendere i poteri di questa commissione” e dal governo avrebbe già ricevuto rassicurazioni in merito. Tra il 1986-87 ed il 2025-26 sono state 209 le società non ammesse (o rinunciatarie all’iscrizione) e 9 quelle escluse a stagione in cors o, a causa di gestioni finanziarie insostenibili, debiti crescenti o fallimenti . Tra questi 218 casi, la maggioranza riguarda la Serie C (200 casi, 91,7%), mentre minore è l’impatto sulla Serie B (17/7,8%) e quasi nullo sulla Serie A (1/0,4%). Sono state inoltre notate numerose situazioni recidive : nel periodo considerato 49 società si sono dissolte da 2 a 6 volte , in un vortice continuo di retrocessioni, fallimenti, rinascite agevolate dalle normative federali, promozioni, nuovi fallimenti . Tra queste 49 società, 19 contano da 3 a 4 episodi, fino ai 5 casi di Varese, Campobasso e Potenza , ed ai 6 di Sambenedettese e Taranto .

Tra il 1° ottobre 2025 e il 31 agosto 2026 la nuova commissione dello Stato ha effettuato complessivamente 1.558 controlli periodici infrannuali (1.451 sul calcio e 107 sul basket) e 1.130 controlli su adempimenti ammissivi (981/149) in vista della stagione 2026/2027 per un totale di 2.688 verifiche degli adempimenti previsti (2.432 relativi al calcio e 256 al basket). Nella prima parte della scorsa stagione, le vecchie commissioni avevano inflitto in ambito calcistico 113 punti di penalizzazione da scontare, di cui 97 realmente afflittivi (Brescia e Lucchese non si sono poi iscritte ai campionati di competenza), 83 quelli gravanti sulle classifiche dei campionati professionistici (il Messina, retrocesso dopo la sanzione, ha scontato 14 punti in Serie D) e 20 punti già sanzionati per la stagione 2026/27. Dalla stagione 2007/08, le penalizzazioni totali ammontano a 930 punti, di cui 754 (79%) in Serie C, 186 (20,0%) in Serie B, 7 (0,7%) in Serie A. Nelle ultime due stagioni il trend è in crescita rispetto al periodo 2019/20 – 2023-24 in cui era stato invece contenuto. In ambito FIP, invece, sono stati inflitti solo i 10 i punti di penalizzazione a carico della Shark Trapani, poi esclusa dal campionato. Ai fini della stagione sportiva 2026/27, la Commissione ha riscontrato l’assenza di motivi ostativi ai fini della partecipazione ai Campionati di Serie A, Serie B, Serie C e Serie A femminile e Serie A di pallacanestro. In merito alla sempre citata autonomia del sistema sportivo, un tema sempre caldo alla luce dei continui interventi della politica in questo settore, Atelli ha detto che “spesso viene estremizzata”, giustificando così la disciplina dell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza dello Stato. Attualmente, va ricordato, sono proprio Figc e Fip a stabilire gli adempimenti economico-finanziari necessari per ottenere la licenza nazionale e dunque l’iscrizione ai campionati; quelli periodici relativi al pagamento degli stuipendi, dei contributi e ritenute e del Fondo di fine carriera dei propri tesserati e quelli degli indicatori di controllo (“costo del lavoro allargato; di liquidità; di indebitamento”) finalizzati alla verifica della situazione economico-finanziaria. La Commissione opera dunque su parametri federali, che, però, secondo Atelli sono “una sorta di contabilità aziendale di secondo livello che si sovrappone a quella reale, alla cui tenuta i club sono obbligati in forza del codice civile, in quanto società di capitali”.