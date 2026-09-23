La Juve traina gli ascolti della Serie A. L'effetto Roma-Inter

La Signora si lascia guardare dagli italiani. La Juve era la squadra con l’audience più alta nella passata stagione, lo è ovviamente anche in questa Serie A 2026-27 che è iniziata con un format differente, cinque giornate di fila prima della maxi sosta di settembre . Nelle prime cinque partite stagionali (Parma, Milan, Atalanta, Frosinone e Sassuolo) la squadra di Spalletti ha totalizzato una media di 1.004.734 spettatori su Dazn . Con Inter e Milan, anche l’anno scorso era l’unica ad andare in media oltre la soglia del milione di spettatori. Ma com’è il confronto con le prime 5 giornate del 2025-26? Un anno fa - affrontando in sequenza Parma, Genoa, Inter, Verona e Atalanta) - i bianconeri avevano avuto una media di 1.037.520 spettatori .

Inter in calo rispetto allo scorso anno

Qualche altra curiosità sulle big. L’Inter quest’anno ha avuto una media di 876.062 spettatori a fronte dei 953.875 dell’avvio della passata stagione. Il Milan ha fatto meglio delle prime cinque giornate di un anno fa, 917.161 contro 893.561. Tutte ovviamente l’anno scorso hanno continuato a crescere nel resto della stagione, quando i palinsesti sono andati a “regime”: le 10 partite spalmate su tutti gli slot permettono ovviamente di seguire un maggior numero di gare nell’arco del weekend, senza dover scegliere. Nei primi turni di campionato, invece, dovendo giocare in orari serali, la sovrapposizione di più partite di cartello nello stesso orario è stata inevitabile. In generale, l’effetto della mega sosta ha anche anticipato di una decina di giorni la stessa giornata di campionato da un anno all’altro: la 5ª disputata nel weekend del 18-20 settembre, per esempio, un anno fa si era giocata tra il 27 e il 29.

Il caso della Roma

La sequenza delle gare e la collocazione in palinsesto ovviamente influenzano i risultati. Roma-Inter, per esempio: seconda partita più vista di questa stagione, dopo Juve-Milan, ha portato la Roma ad avere una media di 744.699 spettatori nelle prime cinque giornate rispetto ai 462.351 dello stesso periodo di un anno fa. Quest’anno Gasperini ha già affrontato Fiorentina, Atalanta e Inter (più Lecce e Torino), l’anno scorso era partito con Bologna, Torino, Verona e Pisa, con in mezzo il derby.