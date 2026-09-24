Italian Footgolf League, via alla nuova formula a squadre

Un pallone da calcio, un percorso da golf e una sfida: raggiungere la buca con il minor numero possibile di tiri. Il footgolf sta prendendo sempre più piede in Italia e IFL – Italian Footgolf League nasce per aggiungere al gioco una dimensione collettiva. Ogni atleta compete per il proprio risultato, ma ogni tiro contribuisce anche a quello della squadra.

Sabato 26 settembre 2026, al Terre dei Consoli Golf Club di Monterosi, IFL si presenterà con un evento aperto a tutti. La partenza shotgun è prevista alle ore 10.00: i partecipanti giocheranno 18 buche sperimentando il nuovo sistema di punteggio a squadre. Al termine della gara saranno premiate le prime tre squadre classificate e l’MVP di giornata, il giocatore che avrà ottenuto il miglior punteggio individuale. Per iscriversi: iflitalia.com.

IFL è un progetto sportivo e digitale che organizza competizioni ed eventi, valorizza giocatori e squadre e promuove il footgolf attraverso contenuti ed esperienze. Nella sua formula, al risultato del team contribuiscono il Capitano, la Coppia, l’Individuale e la Miglior Riserva: anche il risultato di una riserva può rivelarsi decisivo.

Tra i protagonisti in campo ci saranno Andrea Piscopo e Alessio Giamberardini, entrambi dei Black Roses. Piscopo è stato tre volte campione italiano AIFG consecutivo, dal 2019 al 2021, e ha chiuso terzo assoluto nel 2024. Giamberardini, tra i nomi di riferimento della nuova generazione, ha raggiunto il primo posto nella classifica nazionale Men AIFG del 2025.

L’esperienza prosegue nell’app IFL, dove ogni giocatore può creare un profilo e una Player Card, entrare in una squadra e seguire gare, risultati e progressi. Ranking, HCP, IPI e Career Index raccontano aspetti diversi del suo percorso, dalla prestazione nelle gare ufficiali alla crescita nel tempo.

Dopo l’evento di presentazione, la League prenderà il via con un mini campionato di tre tappe, in programma il 15 novembre e il 13 dicembre 2026 e il 10 gennaio 2027. Al termine saranno premiate le migliori squadre. Ad accompagnare il progetto come ambassador saranno Ciro Immobile, Mario Giunta e Fernando Orsi.

IFL vuole essere più di un circuito di gare: un punto d’incontro per atleti, appassionati, partner e realtà sportive. Perché un giocatore può vincere una gara. Ma una squadra può cambiare il movimento.