La storia di Edoardo Bove diventa un film: arriva “In un battito”

Il primo dicembre 2024 il cuore di Edoardo Bove si è fermato in campo. Un momento che ha cambiato improvvisamente la vita e la carriera del centrocampista, costringendolo ad affrontare un percorso completamente diverso da quello che aveva immaginato. Ora Bove ha deciso di raccontarsi per la prima volta nel film-documentario “In un battito”, diretto da Giovanni Troilo. Un viaggio intimo che parte dal malore accusato in campo e arriva alla voglia di riprendersi il proprio posto nel calcio, passando inevitabilmente per le paure e gli interrogativi legati al futuro.

Bove: "Chi sono, senza il calcio?". Ecco la sua storia

"Chi sono, senza il calcio?". È una delle domande al centro del documentario, quella che Bove si è trovato ad affrontare a soli 22 anni dopo che il percorso della sua carriera si è improvvisamente interrotto. “In un battito” non racconta soltanto quanto accaduto al calciatore, ma affronta temi come identità, cambiamento e futuro, mostrando cosa succede quando una strada che sembrava già tracciata viene improvvisamente messa in discussione. Il film-documentario è prodotto da No Name Entertainment, Alea Film e Rai Cinema e sarà distribuito prossimamente nelle sale cinematografiche.