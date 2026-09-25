Serie A, Premier, Liga e Bundesliga contro Infantino: il comunicato congiunto

Il comunicato delle 4 Leghe

In un comunicato congiunto, le principali Leghe internazionali chiariscono la loro posizione: "La Coppa del Mondo è forse l’apice del nostro sport, ma le fondamenta del calcio vengono preservate settimana dopo settimana, in stadi gremiti e nelle comunità locali, grazie all’impegno di giocatori, tifosi, club e leghe di tutto il mondo. Queste fondamenta storiche del calcio sono state minacciate negli ultimi anni da un problema di governance fondamentale: il presidente della FIFA ha promosso attivamente idee di sfruttamento invece di opporvisi. E sebbene gli attori del calcio abbiano infine imposto il ritiro del programma «FIFA Forward Enterprise» (FFE), le condizioni che hanno portato alla creazione della FFE persistono", si legge in una nota firmata dai presidenti delle quattro Leghe.

"Le fondamenta del calcio sono minate"

Il presidente della FIFA ha ora riconosciuto la necessità di una riforma, ma non è sufficiente limitarsi a valutare cambiamenti superficiali e procedurali all’indomani della FFE: è essenziale una riforma fondamentale della governance per ripristinare chiari confini costituzionali all’interno della FIFA, compresa la certezza che le singole questioni disciplinari rimangano dimostrabilmente isolate da interferenze politiche. Il futuro della FIFA è importante per tutti coloro che hanno a cuore il calcio, perché il nostro sport non può crescere a livello globale se le sue fondamenta vengono minate. Il problema di governance della FIFA va ben oltre il ruolo di un singolo individuo. La questione più ampia è se il presidente della FIFA debba esercitare contemporaneamente un tale potere normativo, commerciale e politico senza efficaci controlli ed equilibri, compreso il consenso delle parti interessate. Più di un decennio fa, a seguito di procedimenti penali che hanno coinvolto alti funzionari del calcio, lo stesso processo di riforma della FIFA ha cercato di affrontare questi problemi – eppure, ancora una volta, il calcio ha subito uno dei più gravi abusi di potere nella storia della FIFA", continua il comunicato.