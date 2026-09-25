"L’allenatore del mondo": Vincenzo Alberto Annese racconta il suo viaggio straordinario

Belize, Nepal, Afghanistan. India, Armenia, Palestina. E molti altri angoli del mondo, in cui bastano una porta e un pallone. Un viaggio umano e appassionante , all’insegna di uno sport che non conosce confini.

I confini esistono sulle mappe. Le storie, come i palloni, passano dappertutto.

Dai campi ghiacciati dei Paesi baltici alle polverose spianate del continente africano, passando per stadi all’ombra di metafisiche montagne in Armenia e Nepal, per luoghi sospesi tra caos e spiritualità come l’India e l’Indonesia, e attraversando terre dai confini infuocati come la Palestina e l’Afghanistan. A soli quarantadue anni, una panchina dopo l’altra, Vincenzo Alberto Annese ha già vissuto molte vite.

Cresciuto in Puglia con il pallone sempre in testa, presto ha visto infrangersi il sogno del calcio giocato contro una serie di infortuni. Allora ha messo sogni e passione in un borsone, ha indossato la tuta da allenatore ed è partito alla volta del mondo.

Il percorso comincia tra Lituania, Lettonia ed Estonia e si allarga all’Armenia e alla Cina. Poi Annese approda in Ghana, dove si innamora di un continente di talenti purissimi e contraddizioni profonde, e continua l’avventura in Palestina. Alla guida dell’Ahli Al-Khalil gioca la Palestine Cup in una Gaza già isolata, vive e allena nell’aspra realtà dei Territori occupati, raggiunge la vetta della classifica e infine viene bloccato alla frontiera di Tel Aviv. Sono solo le prime tappe di un viaggio che lo porterà alla celebrità in Indonesia, a una duplice vittoria nel campionato indiano, alla guida delle nazionali di Belize, Nepal e Afghanistan, alla Coppa d’Africa come direttore tecnico del Burkina Faso.

L’allenatore del mondo è il racconto di un viaggio straordinario, in tanti altrove lontani, dove una porta e una sfera di cuoio possono accorciare le distanze tra lingue e culture diverse. Perché allenare non significa soltanto competere per la vittoria: significa capire le persone dietro i calciatori, significa attraversare confini, fisici e non, per capire meglio l’umanità attraverso il gioco più universale che esista.

Vincenzo Alberto Annese è un allenatore di calcio italiano con una carriera internazionale tanto vasta quanto singolare. In questo libro racconta le sue avventure nei più disparati angoli del mondo, vivendo ogni partita – dentro e fuori il campo – come inestimabili occasioni di crescita umana.