Icardi senza patente fino al 2099? L'assurdo provvedimento in Argentina che lo penalizzerebbe fino 105 anni

Una patente sospesa fino al 1° gennaio 2099. È il singolare provvedimento che ha coinvolto Mauro Icardi in Argentina dopo la diffusione sui social di un video pubblicato dalla compagna China Suarez. Nel filmato l’attaccante argentino è al volante di un’auto mentre Suarez viaggia al suo fianco. A un certo punto la donna si slaccia la cintura di sicurezza e si sporge dal finestrino con la vettura ancora in movimento . Le immagini sono diventate rapidamente virali, attirando l’attenzione delle autorità della provincia di Buenos Aires.

Icardi inabilitato alla guida fino al 2099: il motivo

Dopo aver esaminato il video, il Ministero dei Trasporti ha effettuato alcuni controlli sulla posizione di Icardi, riscontrando che la sua patente argentina risultava scaduta. Da qui la decisione di disporre un’inabilitazione preventiva alla guida. Secondo quanto comunicato dalle autorità, il calciatore dovrà essere sottoposto a una valutazione per stabilire la sua idoneità alla guida. A fare notizia è soprattutto la data riportata nel provvedimento: 1° gennaio 2099, quando Icardi avrebbe 105 anni. L’argentino ha però contestato duramente la decisione attraverso i social, spiegando di essere in possesso di una patente italiana valida fino al 2029 e sostenendo di aver consegnato quella argentina al momento della conversione in patente europea. Icardi ha quindi attaccato direttamente le autorità: “Pensate a sistemare le strade per migliorare la circolazione nel nostro Paese invece di perdere tempo a scrivere tweet”.