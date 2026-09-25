Torino, il Festival dei collezionisti delle maglie e cimeli di calcio il 26 e 27 settembre

TORINO - Si chiama Football Jersey Expo e da domani, all’Allianz Stadium di Torino, racconterà una parte della storia del calcio attraverso le magliette e i cimeli del passato. E’ una mostra, la più completa, sulla Nazionale e sulle stelle del calcio mondiale, patrocinata da Figc, Anci e Associazione Italiana Calciatori, a cura di Sabrina Trombetti e Aldo Rossi Merighi. L’apertura è prevista per le 10,30 con l’ambassador Sergio Brio . Da qui inizierà una serie di dibattiti con ex campioni e l’esposizione di una fantastica collezione di magliette.

Alle 11 sul palco centrale “Maradona, un amico di famiglia”, ospite Saverio Vignati. Alle 12,30 “La maglia del cuore”, ospite Franco Causio. Poi la sfilata delle maglie, quelle della nazionale svizzera di varie epoche, ma colpiranno la fantasia dei visitatori soprattutto le maglie di Maradona, Platini, Rivera (quella dell’Alessandria del ‘59), Roberto Baggio, Ronaldo il Fenomeno, Tardelli, Scirea, Rush, Cabrini, Boniek, Hateley, Aldo Serena, Bruno Giordano, Zaccarelli, Roberto Pruzzo (con quella rossoblù del Genoa).

Sul palco centrale durante i dibattiti si alterneranno i moderatori Alberto Cerruti e Sabrina Trometti che intervisteranno Pasculli, Manfredonia, Alessio, Bruno Giordano e Stefano Di Chiara. Si tratta della “storia del calcio nei ricordi” e comprenderà anche la mostra dei biglietti di tutte le finali delle coppe europee disputate dalla Juventus. Saranno raccontate le storie del nostro calcio, come quella di Bruno Neri, giocatore della Fiorentina e partigiano, ucciso dai nazisti sull’Appennino Tosco Emiliano, sarà esposta la sua maglia insieme a quelle di Gabetto, Bacigalupo, Castellini, Pulici e poi di Altobelli, Padovano, Boksic, Lombardo, Pippo Inzaghi, Franco Baresi, Cerilli, Bianchi, Buffon, Pessotto, Del Piero, Yildiz, Zidane, Peruzzi, Antonio Conte, Iuliano, Torricelli, Massimiliano Allegri (quella del Perugia), Ferrara, Enrico Chiesa, Bierhoff, Totti e Poborski. Non mancheranno le maglie indossate da Andrea Fortunato, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, ci sarà perfino quella di Meloni dell’indimenticabile “Longobarda” del film “L’allenatore nel pallone”. A completare il programma, il racconto dei grandi collezionisti, il confronto tra raccolte storiche e soprattutto un’area denominata “You Are The Champion” e riservata ai selfie, dove il pubblico potrà indossare la maglia di un grande campione.